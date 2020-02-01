كرة القدم/ كأس الكونفدرالية الإفريقية: نادي بارادو مضطر للفوز والانتظار

الجزائر - يتواجد نادي بارادو, الممثل الجزائري الأخير في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية, أمام ضرورة توظيف جميع أوراقه لتحقيق الفوز بمناسبة تنقله لمواجهة حسنية أغادير المغربي (00ر17 سا), بأمل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي, غدا الأحد لحساب الجولة السادسة والأخيرة (المجموعة الرابعة) من مرحلة المجموعات.

ولا يمتلك نادي بارادو (الثالث, 5 نقاط) مصيره بين يديه عقب تعثره في الجولة الفارطة بميدانه أمام سان بيدرو الإيفواري (0-0), فعليه الفوز على نظيره المغربي وانتظار خسارة اينييمبا النيجيري (الثاني, 7 ن) بأبيدجان ضد سان بيدرو (الرابع, 3 ن), المُقصى قبل هذه الجولة الختامية.

وصرح مدافع بارادو, حمزة موالي : "صحيح أن مهمة التأهل صعبة, لكن هذا لن يمنعنا من تقديم مباراة كبيرة ضد المغرب ولما لا العودة بالنقاط الثلاث و انتظار انهزام النيجيريين بكوت ديفوار. أتمنى أن نكون ناجعين أمام الشباك حتى لا نعيش سيناريو المقابلات الفارطة".

وسيواجه شبان بارادو, فريق حسنية أغادير الذي ضمن تأشيرة التأهل في صدارة المجموعة (11 ن) والذي لم ينهزم لحد الآن, حيث تفوق على أشبال المدرب ألكسندر شالو خلال الجولة الثانية بنتيجة 2-0 بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

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بالمقابل, يكفي فريق اينييمبا النيجيري افتكاك نقطة التعادل لضمان بطاقة عبوره للدور ربع النهائي, بمعية الممثل المغربي.

للإشارة أن نادي بارادو يشارك لأول مرة في تاريخه -تأسس عام 1994- في منافسة قارية, بينما يبقى مهددا بشبح السقوط في البطولة الوطنية, بإنهائه مرحلة الذهاب في المركز ال12 (18 ن), بفارق ثلاث نقاط عن أول المهددين, نصر حسين داي (ال15, 15 ن).

كرة القدم / كأس الكونفدرالية الإفريقية : وضعية المجموعة الرابعة قبل إجراء الجولة السادسة والأخيرة

وضعية المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, قبل إجراء الجولة السادسة والأخيرة, يوم الأحد:

حسنية أغادير (المغرب) - نادي بارادو (الجزائر) --00ر17 سا--

سان بيدرو (كوت ديفوار) - اينييمبا (نيجيريا) --00ر17 سا--

الترتيب نقاط لعب

حسنية أغادير 11 5 =تأهل= إينييمبا 7 5 نادي بارادو 5 5 سان بيدرو 3 5

مباريات لعبت :

سان بيدرو (كوت ديفوار) - نادي بارادو (الجزائر) 0-0

حسنية اغادير (المغرب) - اينييمبا (نيجيريا) 2-0

إينييمبا (نيجيريا) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 1-0

نادي بارادو (الجزائر) - حسنية أغادير (المغرب) 0-2

سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أغادير (المغرب) 1-1

نادي بارادو (الجزائر) - اينييمبا (نيجيريا) 1-0

اينييمبا (نيجيريا) - نادي بارادو (الجزائر) 4-1

حسنية أغادير (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 3-0

حسنية أغادير (المغرب) - نادي بارادو (الجزائر)

سان بيدرو (كوت ديفوار) - اينييمبا (نيجيريا)

إينييمبا (نيجيريا) - حسنية أغادير (المغرب) 1 - 1

نادي بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 0 - 0

ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.