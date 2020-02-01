كرة القدم/دوري أبطال افريقيا: النجم الساحلي يؤهل الجزائري زردوم رضوان قاريا

تونس- أعلن النجم الرياضي الساحلي يوم السبت عن تأهيل المنتدب الجديد, المهاجم الجزائري رضوان زردوم, وضمه الى قائمة الفريق تحسبا لمباريات منافسة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وينتظر ان يستفيد النجم الساحلي من خدمات اللاعب الذي كان ينشط في نادي نصر حسين داي انطلاقا من مباراة مساء اليوم السبت بملعب رادس التي ستجمع الفريق التونسي بضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي لحساب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط خلف الأهلي المصري المتصدر برصيد 10 نقاط.

ويحتاج فريق جوهرة الساحل الى الفوز أو التعادل اليوم لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا كما يتأهل كذلك في حال خسارته, شرط فوز الأهلي المصري على مضيفه الهلال السوداني صاحب المرتبة الثالثة ب 9 نقاط.