الرابطة الأولى (الجولة ال16): شباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة وداربي قوي بالغرب الجزائري

الجزائر - يأمل شباب بلوزداد، حامل اللقب الشتوي، في الحفاظ على صدارة الترتيب عندما يستقبل أهلي برج بوعريريج، في حين ينتظر ملاحقه، مولودية الجزائر، تنقلا صعبا إلى عين مليلة لملاقاة الجمعية المحلية، برسم الجولة ال16 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم المنطلقة يوم السبت.

فبعد توقف دام أكثر من شهر بسبب "الميركاتو" الشتوي، تعود عجلة البطولة للدوران من جديد، حيث يخطط كل فريق إلى تسجيل انطلاقة موفقة.

وسيكون الرائد شباب بلوزداد (29 نقطة)، الذي أجرى معسكرا تحضيريا بتونس، مرشحا لكسب النقاط الثلاث عندما يستضيف على أرضه "20 أوت 1955" أهلي برج بوعريريج (المركز التاسع، 19 ن)، في أولى المباريات للمدربين فرانك دوما من جهة الشباب ومعز بوعكاز من جانب الأهلي. وستكون هذه المقابلة خاصة بالنسبة للفرنسي دوما بما أنه سيواجه الفريق الذي دربه خلال مرحلة الذهاب.

من جانبه، بات الملاحق مولودية الجزائر مطالبا برفع رأسه مجددا بعد النكسة التي تعرض لها إثر إقصائه المدوي من الدور ال16 لكأس الجزائر على يد وداد بوفاريك المنتمي لبطولة الهواة، عندما يحل النادي العاصمي ضيفا على جمعية عين مليلة (المرتبة التاسعة، 19ن).

ولن يكون الخطأ مسموحا للمولودية، المتواجدة دون مدرب منذ رحيل الفرنسي بيرنار كازوني في ديسمبر الفارط، من أجل البقاء على مقربة من المتصدر، سيما وأن الفرق الملاحقة تترقب اي تعثر "للعميد".

من جهة أخرى، يرغب شباب قسنطينة، الفائز في لقاء متأخر خارج الديار على نادي بارادو (2-1)، في الحفاظ على نفس الديناميكية عندما يستقبل في "حديقته" ملعب "الشهيد حملاوي"، شبيبة الساورة (المرتبة التاسعة، 19ن) التي يشرف عليها المدرب الجديد، مزيان إيغيل.

ويأمل "السنافر"، الذين حققوا مشوارا متذبذبا في مرحلة الذهاب، في الاقتراب من المراكز الأولى ولم لا التنافس على اللقب، في حين باتت شبيبة الساورة تدفع ثمن حالة عدم الاستقرار سيما على مستوى العارضة الفنية، باستهلاك ثلاثة مدربين منذ بداية الموسم.

ويشهد الغرب الجزائري مباراة محلية قوية تجمع بين اتحاد بلعباس (المركز الخامس، 22ن) والضيف مولودية وهران (المرتبة السابعة، 20ن)، والتي ستكون مفتوحة على جميع التكهنات. ويسعى كل فريق إلى التقرب أكثر من المراكز الأولى، حيث لا يفصل الاتحاد سوى نقطتين عن الصف الثالث، أما "الحمراوة" فيتواجدون على بعد أربع خطوات عن "البوديوم".

وفي مباراة أخرى، يلتقي الفريقان المهددان بالنزول أولمبي الشلف (المرتبة ال13، 17ن) و نجم مقرة (المرتبة ال14، 16ن) في موعد ب"6 نقاط"، حيث سينال الفائز "جرعة أكسجين" بهدف الابتعاد عن الخطر.

وتعرف هذه الجولة، التي تمثل بداية مرحلة الإياب، اجراء مباراة اخرى قوية تجمع بين وفاق سطيف واتحاد الجزائر يوم الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" (00ر17)، فيما تمت برمجة مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسين داي ونادي بارادو-اتحاد بسكرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.