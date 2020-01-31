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رابطة أبطال إفريقيا (الجولة السادسة والأخيرة): اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل من أجل الخروج بشرف

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 12:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
رابطة أبطال إفريقيا (الجولة السادسة والأخيرة): اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل من أجل الخروج بشرف

الجزائر- يطمح ناديا اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل للخروج بشرف من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد إقصائهما رسميا، وذلك بمناسبة إجراء مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات غدا السبت.

وسيكون اتحاد الجزائر، صاحب المرتبة الرابعة في المجموعة الثالثة بنقطتين، في مواجهة ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي (المرتبة الثالثة - 3 نقاط) والذي خرج بدوره من المنافسة.

ومعلوم أن اللقاء الذي برمج بملعب "20 أوت 1955" (00ر14) سيكون دون أهمية لكلا الفريقين، رغم أن النادي الجزائري سيرمي بكل ثقله من أجل تسجيل أول فوز له في المنافسة القارية بعد أن سيطر فريقا ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) والوداد البيضاوي (المغرب) على مجريات المجموعة.

على مستوى التشكيلة، سيغيب عن الاتحاد كل من وسط الميدان عبد الرحيم حمرة المعاقب والمهاجم زكرياء بن شاعة المصاب و الذي انتقل إلى النادي الصفاقسي التونسي.

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وإذا كانت مهمة الاتحاد تبدو في المتناول، فإن شبيبة القبائل (المرتبة الرابعة في المجموعة الرابعة / 4 نقاط)، التي ستلعب داخل الديار بملعب تيزي وزو، ستواجه رائد الترتيب و حامل لقب النسختين الفارطتين، الترجي التونسي (11 نقطة).

وكانت الشبيبة قد سقطت بنتيجة عريضة في الجولة الخامسة بكينشاسا أمام فيتا كلوب الكونغولي (4-1)، وهو ما رسم خروجها من المنافسة القارية.

وإذا كان اللقاء دون أهمية لممثل الجزائر في المنافسة، فإن مدرب الفريق الجديد، التونسي يامن الزلفاني، يتطلع للفوز وتحقيق انطلاقة مشرفة. وأمضى الزلفاني على عقده مع الشبيبة بحر هذا الأسبوع لمدة 3 سنوات خلفا للفرنسي هوبرت فيلود.

وفي اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، يستقبل الرجاء البيضاوي المغربي (المرتبة الثانية / 8 نقاط) ضيفه فيتا كلوب (المرتبة الثالثة / 4 نقاط) الذي أقصي أيضا من المنافسة.

 

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رابطة أبطال إفريقيا (الجولة السادسة والأخيرة): اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل من أجل الخروج بشرف
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 12:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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