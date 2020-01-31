تنس/الدورة الدولية للأواسط بتونس: انهزام الجزائرية بكرار في الدور ربع النهائي

تونس - انهزمت اللاعبة الجزائرية إيناس بكرار في الدور ربع النهائي للدورة الدولية للأواسط، الجارية بتونس، أمام اللاعبة السويسرية سيباستيانا سيليبوتي، بواقع شوطين مقابل صفر (2-0)، مساء أمس الخميس.

وتأخرت بكرار في الشوط الأول 6-1، قبل أن تسقط مجددا في الشوط الثاني 6-3، أمام اللاعبة السويسرية، المصنفة الأولى في الجدول.

وكانت بكرار (16 عاما)، قد فازت في الدور الأول أمام اللاعبة الروسية كريستينا كيدريافتسيفا (6-1، 6-4)، قبل أن تطيح باللاعبة البلغارية داريا شالامانوفا (3-6، 7-6، 6-1) في الدور الثاني.

مشوار اللاعبة بكرار في هذه الدورة الدولية، سيمح لها حتما بالارتقاء في الترتيب العالمي لفئة الأواسط التي ستنشره الاتحادية الدولية للتنس يوم الاثنين القادم.

وتجرى هذه الدورة المصنفة في الدرجة الثانية على الأراضي السريعة للحي الوطني الرياضي المنزه - تونس.

وتشارك في هذه الموعد العديد من اللاعبات المتواجدات في مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للفئة، على غرار السويسرية سيباستيانا سيليبوتي والروسية بولينا لاتسينكو.