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كأس الجزائر(قرعة ربع النهائي): توقع مواجهات قوية ومثيرة 

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات
كأس الجزائر(قرعة ربع النهائي): توقع مواجهات قوية ومثيرة 

الجزائر - أسفرت نتائج قرعة الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم (أكابر)، والتي جرت اليوم الخميس بالمركز الفني الوطني التابع للاتحادية الجزائرية (الفاف) بسيدي موسى (الجزائر)، عن  احتمال  وقوع أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية وجها لوجه.

وسيجمع اللقاء رقم (1) بين أندية النخبة، حيث سيلتقي المتأهل من لقاء جمعية عين مليلة (ر.1)- أهلي برج بوعريريج (ر.1) بالمتأهل بين وفاق سطيف (ر.1) -شباب قسنطينة (ر.1).

وسيلتقي في المباراة رقم (2) الفائز من اتحاد بلعباس (ر1) - اتحاد عنابة (ر.2)، بالمتغلب في موقعة أمل بوسعادة (ر.2) - أمل الأربعاء (ر.2).

وفي المقابلة رقم (3) يتوقع أن تلتقي الأندية الكبيرة، باستثناء حدوث مفاجأة من قبل الفرق "الصغيرة" الناشطة في البطولات الدنيا.

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ويواجه المتأهل من ترجي قالمة (هواة) - نادي بارادو (ر.1) أو مولودية البيض (ما بين الجهات) المتأهل من جمعية وهران (ر.2) أو اتحاد الجزائر (ر.1) - جمعية الشلف (ر.1).

نفس الشيء بالنسبة للمقابلة رقم (4)، التي يرتقب أيضا أن تجمع بين أندية الرابطة الأولى، حيث يضرب الفائز من لقاء اتحاد بسكرة (ر.1) - شباب بلوزداد (ر.1) موعدا مع وداد بوفاريك (هواة) أو مولودية وهران (ر.1).

ومعلوم أن مباريات الدور ربع النهائي تجرى ذهابا وإيابا.

وتقام لقاءات الذهاب يومي 10 و 11 مارس القادم، أما الإياب فتلعب في 20 و 21 من الشهر ذاته.

 

        نتائج قرعة الدور ربع النهائي:

 

  1. المتأهل من: جمعية عين مليلة (ر.1) / اهلي برج بوعريريج (ر.1) - وفاق سطيف

(ر.1) / شباب قسنطينة (ر.1)

  1. المتأهل من : اتحاد بلعباس (ر1) / اتحاد عنابة (ر.2) - أمل بوسعادة (ر.2) /

أمل الأربعاء (ر.2)

  1. المتأهل من: ترجي قالمة (هواة) / نادي بارادو (ر.1) أو مولودية البيض (ما

بين الجهات) مع المتأهل من : جمعية وهران (ر.2) / اتحاد الجزائر (ر.1) - جمعية

الشلف (ر.1)

  1. اتحاد بسكرة (ر.1) / شباب بلوزداد (ر.1) - وداد بوفاريك (هواة) - مولودية

وهران (ر.1).

آخر تعديل على الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 10:07
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كأس الجزائر(قرعة ربع النهائي): توقع مواجهات قوية ومثيرة 
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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