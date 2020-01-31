كأس الجزائر(قرعة ربع النهائي): توقع مواجهات قوية ومثيرة 

وسيجمع اللقاء رقم (1) بين أندية النخبة، حيث سيلتقي المتأهل من لقاء جمعية عين مليلة (ر.1)- أهلي برج بوعريريج (ر.1) بالمتأهل بين وفاق سطيف (ر.1) -شباب قسنطينة (ر.1).
وسيلتقي في المباراة رقم (2) الفائز من اتحاد بلعباس (ر1) - اتحاد عنابة (ر.2)، بالمتغلب في موقعة أمل بوسعادة (ر.2) - أمل الأربعاء (ر.2).
وفي المقابلة رقم (3) يتوقع أن تلتقي الأندية الكبيرة، باستثناء حدوث مفاجأة من قبل الفرق "الصغيرة" الناشطة في البطولات الدنيا.
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ويواجه المتأهل من ترجي قالمة (هواة) - نادي بارادو (ر.1) أو مولودية البيض (ما بين الجهات) المتأهل من جمعية وهران (ر.2) أو اتحاد الجزائر (ر.1) - جمعية الشلف (ر.1).
نفس الشيء بالنسبة للمقابلة رقم (4)، التي يرتقب أيضا أن تجمع بين أندية الرابطة الأولى، حيث يضرب الفائز من لقاء اتحاد بسكرة (ر.1) - شباب بلوزداد (ر.1) موعدا مع وداد بوفاريك (هواة) أو مولودية وهران (ر.1).
ومعلوم أن مباريات الدور ربع النهائي تجرى ذهابا وإيابا.
وتقام لقاءات الذهاب يومي 10 و 11 مارس القادم، أما الإياب فتلعب في 20 و 21 من الشهر ذاته.
نتائج قرعة الدور ربع النهائي:
- المتأهل من: جمعية عين مليلة (ر.1) / اهلي برج بوعريريج (ر.1) - وفاق سطيف
(ر.1) / شباب قسنطينة (ر.1)
- المتأهل من : اتحاد بلعباس (ر1) / اتحاد عنابة (ر.2) - أمل بوسعادة (ر.2) /
أمل الأربعاء (ر.2)
- المتأهل من: ترجي قالمة (هواة) / نادي بارادو (ر.1) أو مولودية البيض (ما
بين الجهات) مع المتأهل من : جمعية وهران (ر.2) / اتحاد الجزائر (ر.1) - جمعية
الشلف (ر.1)
- اتحاد بسكرة (ر.1) / شباب بلوزداد (ر.1) - وداد بوفاريك (هواة) - مولودية
وهران (ر.1).