البطولة الوطنية الجامعية للشطرنج: هيثم عمراني من جامعة تبسة يحرز لقب الطبعة الخامسة 

قسنطينة - فاز هيثم عمراني من جامعة العربي التبسي (تبسة) بلقب الطبعة الخامسة من البطولة الوطنية الجامعية للشطرنج التي بادرت إلى تنظيمها جامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة 3) و التي اختتمت فعالياتها يوم الخميس.

تفوق هيثم عمراني الذي توج بلقب هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي على أمجد هشلمون من الجامعة المنظمة للحدث بعد أن جمع سبع نقاط خلال المواجهة التي دامت أكثر من نصف ساعة .

فيما عادت المرتبة الثانية ضمن ترتيب هذه المسابقة لناريمان بكوش من جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 والتي تغلبت على إسلام بن ذيب من جامعة العربي تبسي (تبسة.).

وشهد اليوم الثاني من هذه البطولة الذي تخللته عديد النشاطات الثقافية و الفكرية وسط أجواء مميزة صنعها الطلبة الحاضرون توزيع الجوائز على الفائزين خلال الحفل الختامي الذي تم خلاله تكريم أيضا الدولية الجزائرية في اختصاص الشطرنج أمينة مزودي من قسنطينة الحائزة على لقب الطبعة الأخيرة من كأس العرب في هذه الرياضة.

ولدى إشرافه على مراسم اختتام هذه البطولة أكد رئيس الندوة الجهوية لجامعات الشرق محمد الهادي لطرش على أهمية المحافظة على تنظيم الرياضات الجامعية لاسيما لعبة الشطرنج لما لذلك من فضل في تحضير النخب التي يمكنها تمثيل الجزائر في المحافل الكبرى."

من جهته أكد الحكم الدولي عدلان نسلا على أن مستوى المنافسة كان "جد مرضيا" وأن المباراة النهائية اتسمت بتنافس كبير.

جدير بالذكر أن الطبعة الخامسة من البطولة الوطنية الجامعية للشطرنج التي انطلقت يوم الأربعاء بجامعة عبد الحميد مهري ( قسنطينة 2 ) شهدت مشاركة ما لا يقل عن 104 طلاب من مختلف معاهد وكليات و جامعات الوطن.