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كأس الجزائر(قرعة ثمن النهائي): قمتان ناريتان في الشرق الجزائري وحامل اللقب في تنقل صعب إلى بسكرة

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات
كأس الجزائر(قرعة ثمن النهائي): قمتان ناريتان في الشرق الجزائري وحامل اللقب في تنقل صعب إلى بسكرة

الجزائر - أسفرت عملية القرعة الخاصة بثمن نهائي كأس الجزائر لكرة القدم (أكابر)، التي جرت يوم الخميس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، عن مواجهتين واعدتين بين أندية الرابطة الأولى المحترفة، ويتعلق الأمر بكل من : وفاق سطيف-شباب قسنطينة من جهة وجمعية عين مليلة-أهلي برج بوعريريج من جهة اخرى، في حين يتنقل حامل لقب السنة الماضية، شباب بلوزداد، إلى بسكرة لملاقاة الاتحاد المحلي.

وسيكون تنقل حامل كأس السنة الماضية وصاحب 8 كؤوس وطنية، شباب بلوزداد إلى عاصمة "الزيبان" بسكرة لملاقاة الاتحاد، صعبا ومحفوفا بالمخاطر بالنسبة لتشكيلة "العقيبة" في سبيل الحفاظ على "التاج" المحقق في 2019، كونه سيصطدم بأحلام "البساكرة" في مواصلة مغامرتهم في "السيدة" الكأس.

وأسفرت القرعة عن "داربي" كبير في الشرق الجزائري، حيث يضرب وفاق سطيف (8 كؤوس/رقم قياسي) موعدا مع شباب قسنطينة، على ملعب 8 ماي 45 بسطيف، في قمة هذا الدور.

وغير بعيد عن "عاصمة الهضاب"، ستعيش مدينة عين مليلة على وقع قمة نارية أخرى تجمع الجمعية المحلية بالضيف أهلي برج بوعريريج، وهما الناديان اللذان ينشطان في بطولة النخبة والمتعطشان الى الذهاب بعيدا في منافسة الكأس.

وعلى الرغم من أن الجمعية ستستفيد من عاملي الارض والجمهور، إلا أنه يصعب التكهن بالفائز في هذه الموقعة الكبيرة والقوية.

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كما أوقعت القرعة ناديين من الرابطة الثانية وجها لوجه، وهما أمل بوسعادة-أمل الأربعاء، في الوقت الذي يستقبل فيه اتحاد بلعباس (ر.1) تشكيلة اتحاد عنابة (ر.2).

وتبدو مواجهة "الأملين" متوازنة بالنظر الى مستوى الفريقين، غير أن القوى لن تكون على نفس "الميزان" في اللقاء الآخر بين "العباسية" و "العنانبة"، وذلك لعامل الخبرة الذي يتمتع به نادي "المكرة" مقارنة مع ابناء "بونة"، دون غض الطرف عن عنصر المفاجأة من قبل الضيف "العنابي".

ويستضيف مفاجأة هذه الكأس، وداد بوفاريك (بطولة الهواة)، الذي أزاح مولودية الجزائر (ر.1) من المنافسة، فريق مولودية وهران من بطولة النخبة.

بالمقابل، يستضيف المتأهل من جمعية وهران (ر.2)- اتحاد الجزائر (ر.1) فريق جمعية الشلف (ر.1).

في حين، يلعب ترجي قالمة (هواة) على ارضه امام المتأهل من اللقاء المتأخر عن الدور 16 بين نادي بارادو(ر.2)-مولودية البيض (مابين الجهات).

ويجرى الدور ثمن النهائي يومي 12 و 13 فبراير المقبل.

       

        نتائج القرعة:

 

  1. وداد بوفاريك (هواة) - مولودية وهران (ر.1)
  2. اتحاد بلعباس (ر1) - اتحاد عنابة (ر.2)
  3. المتأهل من : جمعية وهران (ر.2) / اتحاد الجزائر (ر.1) - جمعية الشلف (ر.1)
  4. أمل بوسعادة (ر.2) - أمل الأربعاء (ر.2)
  5. اتحاد بسكرة (ر.1) - شباب بلوزداد (ر.1)
  6. جمعية عين مليلة (ر.1) - اهلي برج بوعريريج (ر.1)
  7. وفاق سطيف (ر.1) - شباب قسنطينة (ر.1)
  8. ترجي قالمة (هواة) - المتأهل من: نادي بارادو (ر.1)/مولودية البيض (ما بين الجهات).
آخر تعديل على الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:53
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كأس الجزائر(قرعة ثمن النهائي): قمتان ناريتان في الشرق الجزائري وحامل اللقب في تنقل صعب إلى بسكرة
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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