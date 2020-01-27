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كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 بالعيون المحتلة: جزيرة موريس تنسحب من المنافسة

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرات
كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 بالعيون المحتلة: جزيرة موريس تنسحب من المنافسة

الجزائر - انسحبت جزيرة موريس من كأس امم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة (28 يناير إلى غاية 7 فبراير 2020) التي ينظمها المغرب بمدينة العيون المحتلة، حسبما نقلته مواقع رياضية اليوم الخميس.

في هذا الصدد افاد موقع "افريكا توب سبور" ان جزيرة موريس التي دعيت للمشاركة في هذه المنافسة لتحل مكان جنوب افريقيا التي قاطعت الدورة، قد قررت الانسحاب بدورها حيث كانت ستواجه في خرجتها الثانية اليوم الخميس المنتخب الليبي.

للتذكير ان مدينة العيون الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة تعتبرها الامم المتحدة اقليما غير مستقل تحت الاحتلال المغربي.

و اثار القرار المغربي بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية بمدينة العيون المحتلة موجة من الشجب و الادانة في افريقيا فيما تعرض موقف الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بموافقتها على اجراء كاس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 بالمدينة الصحراوية لانتقادات شديدة.

و يبقى المغرب قوة محتلة بالصحراء الغربية و جميع لوائح الاتحاد الافريقي تنص على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية  و ان حكومات عبر العالم لا تعترف بسيادة هذه المملكة على هذا الاقليم المحتل.

ومنذ انشاء الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم سنة 1957، تعد هذه المرة الاولى التي تقام فيها احدى منافساتها في اقليم محتل و ذلك ما ادى الى اثارة موجة من الشجب و الادانة من عديد البلدان، من بينها الجزائر و جنوب افريقيا.

 

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 19:56
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كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 بالعيون المحتلة: جزيرة موريس تنسحب من المنافسة
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرة   شارك

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