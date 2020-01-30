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كأس الجزائر للدراجات على الطريق: سيطرة دراجي المجمع البترولي

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

تبسة - سيطر دراجو نادي المجمع البترولي (الجزائر العاصمة) لصنف الأكابر على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لكأس الجزائر 2020 للدراجات على الطريق التي انطلقت اليوم الخميس بولاية تبسة و ستستمر إلى غاية يوم السبت المقبل.

وأحرز الدراج عبد الرؤوف بن قايو من  المجمع البترولي المرتبة الأولى في إطار هذه المنافسة التي تنظمها الاتحادية الجزائرية للدراجات بالتنسيق مع الجمعية المحلية كريسبين للدراجات الهوائية و المديرية الولائية للشباب والرياضة فيما حل زميلاه بالنادي أيوب سحيري و زين الدين كرار في المركزين الثاني و الثالث على التوالي.

وكان على خط انطلاق هذه الجولة 61 دراجا يمثلون 17 فريقا من 11 ولاية من بينهم الجزائر العاصمة و قسنطينة وعين تيموشنت و سطيف و بسكرة حيث قطعوا مسافة 124 كلم انطلاقا من عاصمة الولاية وصولا إلى بلدية الكويف مرورا ببلديات بكارية وبولحاف الدير ومرسط وبوخضرة والمريج وعين الزرقاء.

أما في صنف الأواسط فعادت المرتبة الأولى للدراج زكي بودار من فريق المجد البليدي متبوعا بكل من حمزة عماري من المجمع الرياضي البترولي و محمد رضوان برنيس من اتحاد القنطرة "بسكرة."

وعقب اختتام الجولة الأولى من المرحلة الثانية من كأس الجزائر للدراجات على الطريق أفاد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات عباس فرتوس بأن "المنافسة جرت في ظروف تنظيمية محكمة حيث تمكن الرياضيون من قطع المسافة في وقت جيد" مشيرا إلى أن المضمار الذي احتضن السباق كان "جيدا" في مجمله.

تجدر الإشارة إلى أن الدراجين سيقطعون يوم غد الجمعة مسافة تزيد عن 100 كلم انطلاقا من عاصمة الولاية مرورا بكل من بلديات بئر مقدم و قريقر والشريعة وصولا إلى بلدية الحمامات.

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كأس الجزائر للدراجات على الطريق: سيطرة دراجي المجمع البترولي
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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