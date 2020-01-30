ريغبي: بن حسان يلمح لإمكانية عدم ترشحه لمواصلة رئاسة الاتحادية الجزائرية

الجزائر - لمح رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي, سفيان بن حسان, أنه قد لن يترشح لعهدة أولمبية ثانية على رأس الهيئة الفيدرالية, قبل عام من انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

وفي حديث مع "وأج", ترك بن حسان الانطباع بأنه قد ينسحب من قيادة الاتحادية التي أسسها بمعية فريقه سنة 2016, بعد نهاية الفترة الأولمبية الحالية عام 2021.

"أخوض حاليا السنة الأخيرة من عهدتي الأولمبية.. صراحة أتواجد في مرحلة تفكير عميق بخصوص ترشحي لعهدة ثانية على رأس الاتحادية من عدمه, فإمكانية عدم بقائي ضمن فريق قيادة الاتحادية مطروحة", صرح المتحدث.

وأفاد بن حسان أنه خاض "مشوارا طويلا وشاقا" لإرساء رياضة الريغبي بالجزائر منذ عام 2007 والذي تكلل بتأسيس الاتحادية الجزائرية للعبة بصفة رسمية سنة 2016. "أنا أنشط في الميدان منذ سنة 2007, حينما أسست نادي الملعب الوهراني للريغبي, وحاليا بدأت أشعر بالإرهاق فأنا أرغب في التفرغ نوعا ما لحياتي الشخصية العائلية ولأبنائي".

وأوضح المسؤول: "حاليا لا أرغب الخوض كثيرا في المستقبل. أفضل التركيز على الحاضر وسنرى ماذا سيحدث مستقبلا".

من جانب آخر, كشف الرجل الأول في الاتحادية أن هيئته تعمل على إعطاء بعد جديد للريغبي النسوي الجزائري, وذلك عبر تنظيم أول لقاء رسمي في تاريخ الجزائر للمنتخب الوطني للريغبي ب15 لاعبة (كبريات).

"ستخوض سيدات منتخب الجزائر للكبريات أول لقاء ضد منتخب تونس بتاريخ 28 مارس المقبل بالعاصمة التونسية. نسعى عبر هذه المبادرة لتقديم صورة جميلة عن الجزائر على المستوى القاري والدولي", مشيرا إلى أن هذا سيدفع بالريغبي النسوي للأمام.

للإشارة أن سيدات الجزائر خضن تربصا تحضيريا في أغسطس الفارط بالجزائر و آخر بمدينة أفينيون (فرنسا) شهر ديسمبر المنصرم, حيث سيتشكل الفريق من مزيج بين اللاعبات المحليات والمحترفات.

وبخصوص تطوير تسيير الهيئة الفيدرالية, أفاد المسؤول أن المكتب الفيدرالي يولي أهمية بالغة لشق الاتصال والإعلام, من أجل التعريف أكثر برياضة الريغبي, وكذا بالعمل الذي تقوم به الاتحادية على مستوى الأندية والمنتخبات.

"أطلقنا منذ يومين الموقع الرسمي الخاص بنا (www.dzrugby.com) الذي يحمل كل المعلومات الخاصة بالاتحادية والبطولات والمنافسات الوطنية التي ننظمها وكذا تحضيرات مختلف المنتخبات الوطنية. ناهيك عن قناتنا على اليوتوب (DZ Rugby TV) حتى نكون أقرب من الرياضيين والمتتبعين".

وفي الأخير, أشار الرئيس أن فيدراليته "تواصل دعم الأندية المحلية بالعتاد البيداغوجي, "ففي السنتين الأوليين ركزنا على التكوين ثم في 2019 على التطوير, أما 2020 فهي سنة المنافسة وتقوية دور الأندية".

ووقع رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي, سفيان بن حسان, أمس الأربعاء بالجزائر, على تجديد عقد الشراكة الذي يربط هيئته ببنك "سوسييتي جينرال", التي مثلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الفرنسية, ايريك وورمسر.