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رياضة مدرسية/سباق "ساقية سيدي يوسف": الوفد الجزائري يتوجه الى تونس ب24 عداء

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
رياضة مدرسية/سباق &quot;ساقية سيدي يوسف&quot;: الوفد الجزائري يتوجه الى تونس ب24 عداء

الجزائر - يتوجه وفد المنتخب الجزائري المدرسي للعدو الريفي, يوم الخميس, إلى تونس للمشاركة في سباق "ساقية سيدي يوسف" المقرر بعد غد السبت ب24 عداء من بينهم 12 فتاة في كل من فئتي الأصاغر والأشبال, حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

وتقسم هذه المنافسة إلى أربعة سباقات ويتعلق الأمر بالأصاغر, الصغريات, الأشبال والشبلات.

وتشارك الجزائر ب12 عداء عند الاصاغر (6 ذكور - 6 اناث) و 12 لدى الأشبال (6 ذكور - 6 اناث).

وتحسبا لهذا الموعد, أجرى الفريق الوطني تربصا بولاية برج بوعريريج, تحت اشراف أربعة مدربين, وذلك من السبت الفارط إلى غاية يوم الخميس.

وتأمل الهيئة الفيدرالية أن "تشرف العناصر الشابة الألوان الوطنية على الرغم من التنافس الصعب مع المشاركين المغاربة", كما يعد هذا السباق "فرصة لاكتشاف أحسن العدائين واختيارهم لتمثيل الجزائر في البطولة العالمية المدرسية المقررة شهر أبريل المقبل بسلوفاكيا".

وجاء اختيار العناصر الوطنية للمشاركة في هذا الحدث من خلال تفوقها في البطولة الوطنية للعدو الريفي المدرسي التي جرت ديسمبر الفارط بولاية الجلفة.

ويخص سباق العدو, الذي يجرى كل سنة تخليدا لمجزرة ساقية سيدي يوسف سنة 1958 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي, فئتي الأصاغر والأشبال, يمثلان أربعة بلدان وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:02
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رياضة مدرسية/سباق "ساقية سيدي يوسف": الوفد الجزائري يتوجه الى تونس ب24 عداء
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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