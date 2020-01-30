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تنظيم بطولة إفريقية لكرة القدم في العيون المحتلة اعتداء على الشعب الصحراوي وخرقا للقانون الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 11:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الشهيد الحافظ - اعتبرت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إصرار الكاف على تنظيم البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون الصحراوية المحتلة اعتداء على الشعب الصحراوي وخرقا للقانون الدولي.

وجاء في بيان لوزارة الأرض المحتلة والجاليات - نشرته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم الخميس - أنه "وبعد إصرار الكاف على تنظيم البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة بالعيون المحتلة, واستهتاره بميثاق الإتحاد الإفريقي والمواثيق الدولية التي تعتبر الصحراء الغربية مستعمرة إفريقية تخضع لتصفية الإستعمار, بالرغم من التنديدات والرفض الذي واكب هذا الاعتداء على الجزء المحتل إلا أن الكاف مستمرة في دعم وجود الاحتلال وسياساته التوسعية".

ونددت الوزارة بشدة في بيانها "بهذا التلاعب و الخطوات الاستفزازية تجاه الشعب الصحراوي وأراضيه المحتلة لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي بل والتمادي في تنفيذ خطط الاحتلال وشرعنة مناوراته الاستعمارية".

كما استنكرت وزارة الأرض المحتلة والجاليات هذا الفعل, مطالبة ب"التدخل العاجل من الإتحاد والتنظيمات الرياضية القارية لمنع إقامة هذه البطولة الإفريقية بالعاصمة المحتلة العيون".

ونددت الوزارة بما يقوم به نظام الاحتلال المغربي من انتهاكات جسيمة في حق الصحراويين وتجاوز هذا الأخير للشرعية الدولية.

ودعت وزارة الأرض المحتلة والجاليات, "كل الضمائر الحية من جمعيات ومنظمات ووسائل إعلامية إلى فضح هذه الخطوة والتنديد بها", مناشدة من جهة أخرى "كافة مناضلي ومناضلات الجبهة الشعبية في كل أماكن تواجدهم  للرد على هذا العدوان بمزيد من العطاء ورص الصفوف وصنع ملاحم المقاومة السلمية لكونها شوكة الخاصرة التي تقض مضجع نظام الإحتلال المغربي وأعوانه".

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تنظيم بطولة إفريقية لكرة القدم في العيون المحتلة اعتداء على الشعب الصحراوي وخرقا للقانون الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 11:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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