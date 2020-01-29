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قسنطينة: تأسيس اتحادية الشركات الرياضية المحترفة الوطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 17:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

قسنطينة - تم اليوم الأربعاء بالخروب (قسنطينة) تأسيس تحادية الشركات الرياضية المحترفة الوطنية الذي يضم مختلف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة.

وأوضح لوأج المنسق العام لذات الاتحادية، بوجمعة مهجور، على هامش جلسة التأسيس بمقر مركز "إقبال" لتدريب و تطوير المهارات الرياضية و العلمية بذات البلدية أن هذه الاتحادية الرياضية المحترفة تستثمر في مختلف المجالات الرياضية التي تخص الفئة العمرية أقل من سن 12 سنة غير المصنفة في المسابقات و البطولات الوطنية لكرة القدم و الرياضات القتالية و السباحة و الجمباز مشيرا إلى أن استحداثها سيساهم في دعم الرياضة و الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن هذه الاتحادية الرياضية التربوية المستحدثة التي تضم عدة شركات النوادي، من شأنها كذلك أن تدعم النشاطات الرياضية وفقا لمناهج للمنافسات الرياضية المحترفة و ذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات و المؤسسات الفاعلة في القطاع.

كما تعتزم الاتحادية الرياضية استحداث مدارس و أكاديميات رياضية عبر الوطن في المستقبل وفق أسس علمية و بيداغوجية من شأنها الارتقاء بالرياضة بالإضافة إلى فتح مناصب شغل في المجال الرياضي خاصة بالنسبة لخريجي الجامعة المتخصصين في الرياضة.

وسيتم أيضا تعليم الطفل الصغير  لغات أجنبية و مواد علمية  لمساعدة رياضي المستقبل على الاحتراف خاصة في الألعاب الأولمبية و ذلك وفق دفتر شروط يحتم على الشركة أن ترتقي بمستوى الطفل إلى أعلى الدرجات من النواحي البداغوجية و البسيكولوجية و الرياضية، وفقا لنفس المصدر.

وسيتم تنظيم بطولة مصغرة شهري يونيو و يوليو القادمين لهذه الفئة العمرية في كرة القدم لتقييم مستوى الأطفال المنخرطين، مشيرا إلى أن الاتحادية ستساهم في  تهيئة ملاعب و قاعات رياضية لإعطاء دفعة للرياضة على المستوى الوطني كما أفاد بوجمعة مهجور.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: تأسيس اتحادية الشركات الرياضية المحترفة الوطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 17:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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