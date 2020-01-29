قسنطينة: تأسيس اتحادية الشركات الرياضية المحترفة الوطنية

وأوضح لوأج المنسق العام لذات الاتحادية، بوجمعة مهجور، على هامش جلسة التأسيس بمقر مركز "إقبال" لتدريب و تطوير المهارات الرياضية و العلمية بذات البلدية أن هذه الاتحادية الرياضية المحترفة تستثمر في مختلف المجالات الرياضية التي تخص الفئة العمرية أقل من سن 12 سنة غير المصنفة في المسابقات و البطولات الوطنية لكرة القدم و الرياضات القتالية و السباحة و الجمباز مشيرا إلى أن استحداثها سيساهم في دعم الرياضة و الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن هذه الاتحادية الرياضية التربوية المستحدثة التي تضم عدة شركات النوادي، من شأنها كذلك أن تدعم النشاطات الرياضية وفقا لمناهج للمنافسات الرياضية المحترفة و ذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات و المؤسسات الفاعلة في القطاع.

كما تعتزم الاتحادية الرياضية استحداث مدارس و أكاديميات رياضية عبر الوطن في المستقبل وفق أسس علمية و بيداغوجية من شأنها الارتقاء بالرياضة بالإضافة إلى فتح مناصب شغل في المجال الرياضي خاصة بالنسبة لخريجي الجامعة المتخصصين في الرياضة.

وسيتم أيضا تعليم الطفل الصغير لغات أجنبية و مواد علمية لمساعدة رياضي المستقبل على الاحتراف خاصة في الألعاب الأولمبية و ذلك وفق دفتر شروط يحتم على الشركة أن ترتقي بمستوى الطفل إلى أعلى الدرجات من النواحي البداغوجية و البسيكولوجية و الرياضية، وفقا لنفس المصدر.

وسيتم تنظيم بطولة مصغرة شهري يونيو و يوليو القادمين لهذه الفئة العمرية في كرة القدم لتقييم مستوى الأطفال المنخرطين، مشيرا إلى أن الاتحادية ستساهم في تهيئة ملاعب و قاعات رياضية لإعطاء دفعة للرياضة على المستوى الوطني كما أفاد بوجمعة مهجور.