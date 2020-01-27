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كرة القدم /المنتخب الوطني لأقل من17 سنة: المنتخب يواصل تحضيراته لدورة تيرانا الودية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 16:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
كرة القدم /المنتخب الوطني لأقل من17 سنة: المنتخب يواصل تحضيراته لدورة تيرانا الودية

الجزائر - استأنف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، لأقل من17 سنة نشاطه، بتربص اعدادي يستمر لغاية يوم غد الخميس، يعد المحطة الاعدادية الثانية في برنامجه تحسبا للدورة الدولية الودية المقررة بتيرانا (البانيا)،  في الفترة الممتدة من 23 فبراير الى الفاتح مارس 2020 ، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و اوضح نفس المصدر، انّ هذا التربص الاعدادي، يأتي بعد المحطة التحضيرية الاولى التي جرت في الفترة الممتدة من 20 الى 23 يناير الجاري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، و التي  تخللتها مقابلتين وديتين ضدّ كل من فريق اتحاد الجزائر و اكاديمية بارادو.

وقد وجه الطاقم الفني لمنتخب اقل من 17 سنة، الدعوة ل25 لاعبا للمشاركة في هذا التربص ، ويتعلق الامر بكل من :

 

    عبد العزيز بومنقوش، اونيس بوزهزاه، آدم لعروسي، محمد كروم، عبد الؤوف سليم ، محمد انيس بكوش، محمد رفيق عمر، صلاح الدين زاوي (اكاديمية الفاف)، زكريا ايت زين(وفاق سطيف)، اماياس بودجة(شبيبة القبائل)، فؤاد حنفوق ، محمد اسلام بن مشتة، ابراهيم بيلاس، مروان بن منصور (شباب بلوزداد)، عبد الغاني لعلام، عمر سفير، محمد عبد العزيز مالك ، رفيق معتز زايمش، عبد الهادي بلبشير، انس قراط (نادي بارادو)، عب المالك بلكبير(اتحاد الجزائر)، ابراهيم شرودي (جمعية اولمبي الشلف)، عماد براهيمي (وداد تلمسان)، امين صديقي (شبيبة الساورة)، محمد خليل وزاني (مولودية باتنة).

آخر تعديل على الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 17:05
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كرة القدم /المنتخب الوطني لأقل من17 سنة: المنتخب يواصل تحضيراته لدورة تيرانا الودية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 16:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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