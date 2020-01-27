كرة القدم /المنتخب الوطني لأقل من17 سنة: المنتخب يواصل تحضيراته لدورة تيرانا الودية

الجزائر - استأنف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، لأقل من17 سنة نشاطه، بتربص اعدادي يستمر لغاية يوم غد الخميس، يعد المحطة الاعدادية الثانية في برنامجه تحسبا للدورة الدولية الودية المقررة بتيرانا (البانيا)، في الفترة الممتدة من 23 فبراير الى الفاتح مارس 2020 ، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و اوضح نفس المصدر، انّ هذا التربص الاعدادي، يأتي بعد المحطة التحضيرية الاولى التي جرت في الفترة الممتدة من 20 الى 23 يناير الجاري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، و التي تخللتها مقابلتين وديتين ضدّ كل من فريق اتحاد الجزائر و اكاديمية بارادو.

وقد وجه الطاقم الفني لمنتخب اقل من 17 سنة، الدعوة ل25 لاعبا للمشاركة في هذا التربص ، ويتعلق الامر بكل من :