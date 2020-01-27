كرة القدم /المنتخب الوطني لأقل من17 سنة: المنتخب يواصل تحضيراته لدورة تيرانا الودية

و اوضح نفس المصدر، انّ هذا التربص الاعدادي، يأتي بعد المحطة التحضيرية الاولى التي جرت في الفترة الممتدة من 20 الى 23 يناير الجاري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، و التي تخللتها مقابلتين وديتين ضدّ كل من فريق اتحاد الجزائر و اكاديمية بارادو.
وقد وجه الطاقم الفني لمنتخب اقل من 17 سنة، الدعوة ل25 لاعبا للمشاركة في هذا التربص ، ويتعلق الامر بكل من :
عبد العزيز بومنقوش، اونيس بوزهزاه، آدم لعروسي، محمد كروم، عبد الؤوف سليم ، محمد انيس بكوش، محمد رفيق عمر، صلاح الدين زاوي (اكاديمية الفاف)، زكريا ايت زين(وفاق سطيف)، اماياس بودجة(شبيبة القبائل)، فؤاد حنفوق ، محمد اسلام بن مشتة، ابراهيم بيلاس، مروان بن منصور (شباب بلوزداد)، عبد الغاني لعلام، عمر سفير، محمد عبد العزيز مالك ، رفيق معتز زايمش، عبد الهادي بلبشير، انس قراط (نادي بارادو)، عب المالك بلكبير(اتحاد الجزائر)، ابراهيم شرودي (جمعية اولمبي الشلف)، عماد براهيمي (وداد تلمسان)، امين صديقي (شبيبة الساورة)، محمد خليل وزاني (مولودية باتنة).