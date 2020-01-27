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كرة اليد/أولمبياد2020 (دورة تأهيلية): المنتخب الجزائري يستهل التصفيات أمام سلوفينيا يوم 17 أبريل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 10:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

بال (سويسرا) - يستهل المنتخب الجزائري لكرة اليد رجال الذي احتل المرتبة الثالثة خلال في كأس افريقيا للأمم-2020 التي جرت بتونس (16-26 يناير) الدورة التأهيلية لأولمبياد2020 بطوكيو (24 يوليو/9 أغسطس) ضد منتخب سلوفينيا يوم 17 أبريل قبل مواجهة السويد (18 أبريل) ثم ألمانيا البلد المنظم يوم 19 أبريل.

عقب هذه الدورة التي ستجري على شكل بطولة مصغرة, يتأهل المنتخبان الأولان لأولمبياد طوكيو-2020.

و كانت ألمانيا قد احتلت المركز الرابع في مونديال-2019, بينما جاء منتخبا سلوفينيا و السويد على التوالي في المركزين الرابع و الخامس في بطولة أوروبا-2020.

و ستجري خلال نفس الفترة (17-19 أبريل) دورتان تأهيليتان أخريان تجري الأولى بالنرويج تضم منتخبات النرويج و البرازيل و الشيلي و كوريا الجنوبية, و الثانية بفرنسا تضم منتخبات فرنسا و تونس و كرواتيا و البرتغال على أن يتأهل منتخبان عن كل مجموعة لموعد طوكيو ليصل مجموع المنتخبات المشاركة في دورة-2020 بطوكيو 12 منتخبا.

للتذكير, تأهلت حتى الآن لأولمبياد طوكيو ستة منتخبات و هي  اليابان (البلد المنظم), الدانمارك (بطل العالم-2019), إسبانيا (بطلة أوروبا 2020), مصر (بطلة إفريقيا 2020), الأرجنتين (بطل أمريكا 2019) و البحرين المتأهلة عن منطقة آسيا.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 10:23
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كرة اليد/أولمبياد2020 (دورة تأهيلية): المنتخب الجزائري يستهل التصفيات أمام سلوفينيا يوم 17 أبريل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 10:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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