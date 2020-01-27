كرة اليد/أولمبياد2020 (دورة تأهيلية): المنتخب الجزائري يستهل التصفيات أمام سلوفينيا يوم 17 أبريل

عقب هذه الدورة التي ستجري على شكل بطولة مصغرة, يتأهل المنتخبان الأولان لأولمبياد طوكيو-2020.
و كانت ألمانيا قد احتلت المركز الرابع في مونديال-2019, بينما جاء منتخبا سلوفينيا و السويد على التوالي في المركزين الرابع و الخامس في بطولة أوروبا-2020.
و ستجري خلال نفس الفترة (17-19 أبريل) دورتان تأهيليتان أخريان تجري الأولى بالنرويج تضم منتخبات النرويج و البرازيل و الشيلي و كوريا الجنوبية, و الثانية بفرنسا تضم منتخبات فرنسا و تونس و كرواتيا و البرتغال على أن يتأهل منتخبان عن كل مجموعة لموعد طوكيو ليصل مجموع المنتخبات المشاركة في دورة-2020 بطوكيو 12 منتخبا.
للتذكير, تأهلت حتى الآن لأولمبياد طوكيو ستة منتخبات و هي اليابان (البلد المنظم), الدانمارك (بطل العالم-2019), إسبانيا (بطلة أوروبا 2020), مصر (بطلة إفريقيا 2020), الأرجنتين (بطل أمريكا 2019) و البحرين المتأهلة عن منطقة آسيا.