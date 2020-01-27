تكليف اللواء شنقريحة بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بصلاحيات كاملة -

الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة الأحد القادم بالطارف -

الولاة مدعوون لاتخاذ تدابير مستعجلة لتحسين ظروف معيشة المواطنين -

ملاكمة/ البطولة العربية للأشبال: تتويج الجزائر باللقب، بمجموع 12 ميدالية، منها خمس ذهبيات -

الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية يقترح تنظيم معرض دولي للإنتاج بالجزائر -

أشغال عمومية: الاعلانات الخاصة بالصفقات ستنشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة -

جهود الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح محل تنويه في جنيف -

منتدى الأعمال الجزائري - الليبي: التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي -

النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع بمناسبة زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني -

مشاورات للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية -

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد -

الرئيس تبون: ضرورة تطوير قدرات الجيش في ظل التحديات الأمنية في دول الجوار -

الرئيس تبون يقف دقيقة صمت بوزارة الدفاع الوطني ترحما على روح ضحيتي سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي -

العيوب في البناء: التأكيد على انعدام المتابعة الدائمة للأشغال -

سقي: إعادة تنظيم الديوان الوطني للسقي و صرف المياه ليكون اكثر فعالية -

التأكيد على ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين -

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بالإجلاء الفوري للجزائريين المتواجدين بمدينة ووهان -

الجزائر العاصمة: التحضير لمخطط مروري مدروس للحد من حوادث الطرقات -

ورقلة: مساعي لإنقاذ الزاوية الهاشمية بتقرت -