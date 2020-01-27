ملاكمة/ البطولة العربية للأشبال: تتويج الجزائر باللقب، بمجموع 12 ميدالية، منها خمس ذهبيات

فمن اصل ثمانية ملاكمين جزائريين بلغوا نهائيات الموعد العربي , تمكن ممثلو الجزائر من نيل خمسة ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وانهوا المنافسات في المركز الاول ( حسب الفرق) امام مصر ( الوصيفة) وسوريا صاحب المرتبة الثالثة.
و كانت ميداليات المعدن النفيس من انجاز كل من: سلطان لكعش (48 كلغ), يوسف بن مهني (50 كلغ) , عبد الرحمان لعمش (52 كلغ) , عبد القادر سالمي (54 كلغ) و عبد القادر بن عيسى (56 كلغ), فيما نال كل من : محمد مروان تواتي (60 كلغ), محمد بن صوت (63 كلغ) - اسامة كانوني (75 كلغ) ميداليات فضية.
واكتفى الملاكمون, فؤاد عيش ( 80 كلغ), ايمن حسني ( 66 كلغ), محمد كيبر ( 70 كلغ) وانيس خليفة, بالبرونزية لكل واحد.
وشارك في البطولة العربية , 13 ملاكما من المنتخب الوطني للأشبال (ذكور), بقيادة الطاقم الفني المتكون من ابراهيم كشيدة و ابراهيم حمداش.