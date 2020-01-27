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ملاكمة/ البطولة العربية للأشبال: تتويج الجزائر باللقب، بمجموع 12 ميدالية، منها خمس ذهبيات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 09:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
ملاكمة/ البطولة العربية للأشبال: تتويج الجزائر باللقب، بمجموع 12 ميدالية، منها خمس ذهبيات

الكويت - توج المنتخب الجزائري للملاكمة (رجال) بطلا عربيا , بحصده ل12 ميدالية ( خمس ذهبيات, ثلاث فضيات و اربع برونزيات) في ختام البطولة العربية للأشبال (ذكور) المنظمة من 23 الى 29 يناير بالكويت.

فمن اصل ثمانية ملاكمين  جزائريين بلغوا نهائيات الموعد العربي , تمكن ممثلو الجزائر من نيل  خمسة ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وانهوا  المنافسات في المركز الاول ( حسب الفرق) امام  مصر ( الوصيفة) وسوريا صاحب المرتبة الثالثة.

و كانت ميداليات المعدن النفيس من انجاز كل من:  سلطان لكعش  (48 كلغ), يوسف بن مهني (50 كلغ) , عبد الرحمان لعمش  (52 كلغ) , عبد القادر سالمي (54 كلغ) و عبد القادر بن عيسى (56 كلغ), فيما نال كل من : محمد مروان تواتي (60 كلغ), محمد بن صوت (63 كلغ) - اسامة كانوني (75 كلغ)  ميداليات فضية.

واكتفى الملاكمون,  فؤاد عيش ( 80 كلغ), ايمن حسني ( 66 كلغ), محمد كيبر ( 70 كلغ) وانيس خليفة, بالبرونزية لكل واحد.

وشارك في البطولة العربية , 13 ملاكما من المنتخب الوطني للأشبال (ذكور), بقيادة الطاقم الفني المتكون من ابراهيم كشيدة و ابراهيم حمداش.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 10:32
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ملاكمة/ البطولة العربية للأشبال: تتويج الجزائر باللقب، بمجموع 12 ميدالية، منها خمس ذهبيات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 09:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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