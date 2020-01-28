البطولة العربية للأشبال للملاكمة: تأهل ثمانية جزائريين إلى النهائي

ويتعلق الأمر بكل من سلطان لكعش (48 كلغ)، يوسف بن مهني (50 كلغ)، عبد الرحمان لعمش (52 كلغ)، عبد القادر سالمي (54 كلغ)، عبد القادر بن عيسى (56 كلغ)، محمد مروان تواتي (60 كلغ)، محمد بن صوت (63 كلغ) و اسامة كانوني (75 كلغ).
بالمقابل، حصل فؤاد عيش (80 كلغ)، ايمن حواسني (66 كلغ) ومحمد كيبر (70 كلغ) على الميدالية البرونزية بعد اقصائهم في نصف النهائي.
وتنشط المنازلات النهائية مساء اليوم الثلاثاء.
ويشارك 13 ملاكما من المنتخب الوطني للأشبال (ذكور) في البطولة العربية، بقيادة الطاقم الفني المتكون من ابراهيم كشيدة و ابراهيم حمداش.
برنامج النهائيات:
(48 كلغ) سلطان لكعش (الجزائر) - أحمد فؤاد (العراق)
(50 كلغ) يوسف بن مهني (الجزائر) - محمد هدي قاسمي (تونس)
(52 كلغ) عبد الرحمان لعمش (الجزائر) - عمر احمد رزق (مصر)
(54 كلغ) عبد القادر سالمي (الجزائر) - محمد بن منصور (تونس)
(56 كلغ) عبد القادر بن عيسى (الجزائر) - زين العبدن (سوريا)
(60 كلغ) محمد مروان تواتي (الجزائر) - محمد السيد محمود (مصر)
(63 كلغ) محمد بن صوت (الجزائر) - علي المداد الحسين (سوريا)
(75 كلغ) اسامة كانوني (الجزائر) - عمر عبد العليم الحسيني (مصر).