سباحة/البطولة الوطنية الشتوية: إيمان زيتوني ترفع التحدي بنجاح وتنال جائزة أحسن سباحة

الجزائر- انتزعت السباحة الصاعدة إيمان زيتوني جائزة أحسن سباحة عند فئة الوسطيات عن جدارة واستحقاق بفضل حصدها تسع ذهبيات فردية خلال البطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط) بالحوض الصغير (25 م), فضلا عن 12 ميدالية في الصنف المفتوح (أكابر), بمناسبة اجراء المنافستين من 21 الى 25 يناير بالجزائر العاصمة.

وبالتالي رفعت زيتوني (15 سنة) التحدي بنجاح بعد أكثر من عام على تعرضها لحادث مرور خطير أدخلها في غيبوبة لمدة ستة أيام بالمستشفى, لتبتعد لفترة معينة عن الأحواض والتدريبات, قبل أن تعود بسرعة للمنافسة الرسمية ضد كل التوقعات.

وتوجت زيتوني عند الوسطيات بمجموع 13 ميدالية, من بينها تسع ذهبيات فردية, في سباقات 50, 100 و 200 م على الظهر, 50, 100 و 200 م فراشة, 100 و 200 م أربع سباحات و 50 م حرة, فضلا عن نيلها فضية 400 م أربع سباحات وكذا ثلاث ذهبيات جماعية في سباقات التتابع 4 مرات 100 م سباحة حرة, 4 مرات 200 م سباحة حرة و 4 مرات 100 م أربع سباحات.

وبفضل تألقها المنقطع النظير, ساهمت السباحة الصاعدة بشكل كبير في تتويج فريقها, المجمع الرياضي البترولي, بلقب بطل الجزائر عند الوسطيات برصيد 24 ميدالية, تفاصيلها : 13 ذهبية, 6 فضيات و 5 برونزيات.

وفي حديث مع "وأج", صرح مدرب المجمع البترولي, محمد قالدم : "أنا مسرور ومقتنع بالأداء القوي الذي قدمته إيمان. ربما لم نكن نتوقع عودتها بهذه السرعة لأعلى مستوى بعد مرور أكثر من عام على الحادث الذي عطل تطورها. لكن بفضل مجهودات والديها والفريق الذي وفر لها كل الإمكانيات وكذا شخصيتها التي تجمل سمات البطلة, حيث لا تستسلم أمام التحديات, سيطرت بالطول و العرض على المنافسة".

ولم تكتف السباحة الدولية بالتألق على مستوى فئتها (الوسطيات), بل زاحمت الكبريات ضمن بطولة الجزائر المفتوحة, حيث توجت بذهبية نهائي 200 م على الظهر, ناهيك عن خمس فضيات في سباقات 50, 100, 200 م فراشة, 100 م على الظهر و 200 م أربع سباحات, زائد فضية واحدة في 400 م أربع سباحات. كما نالت خمس ميداليات في السباقات الجماعية.

وفي هذا الصدد, أضاف التقني: "من بين الأهداف التي سطرناها في هذه البطولة, محاولة تحطيم رقم قياسي, الذي لم نبتعد كثيرا عن تحقيقه, إضافة لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات وهو ما تجسد ببلوغ 25 ميدالية بين الوسطيات والبطولة المفتوحة".

وأردف المدرب : "أحرزنا نتائج جد مشرفة ضمن واحدة من أجمل المسابقات التي خضناها, فحتى النتائج الجماعية كانت رائعة بحصدنا ثمانية ألقاب من أصل تسعة.

هناك عمل كبير على مستوى الفئات الصغرى للمجمع البترولي بهدف تكوين جيل جديد سيستلم المشعل من الأكابر الذين سيطروا على المنافسة بدون منازع".

وبخصوص الأهداف المستقبلية لسباحته, أشار أنه "خلال البطولة المغاربية للشباب بالجزائر (مطلع أبريل), نمتلك حق المشاركة في ستة سباقات وبالتالي نطمح للفوز بست ذهبيات, أي تحقيق العلامة الكاملة ومحاولة افتكاك الحد الأدنى المؤهل لبطولة إفريقيا المفتوحة".

من جانبها, أفادت إيمان زيتوني أنها "جد راضية" على المردود الذي قدمته خلال هذه البطولة وبالنتائج المحققة, حيث حصدت مجموع 25 ميدالية لدى صنفي الوسطيات والمفتوح : "المستوى الفني للبطولة كان مرتفعا للغاية والتنافس بين السباحات شديدا, فلو لم أسبح بجدية كبيرة وبكامل قدراتي الفنية مع تطبيق تعليمات مدربي, كنت لن أبلغ هذه النتائج المتميزة".

وتابعت: "قبل دخولي هذه البطولة كنت أطمح لحصد 10 ذهبيات من أصل 10 سباقات شاركت فيها وفي الأخير حققت تسع بسبب تضييعي لسباق 400 م أربع سباحات. سأعمل على تطوير قدراتي في هذا التخصص".

وأبدت ابنة حي البريد المركزي بالعاصمة, عزيمة كبيرة لمواصلة الاجتهاد ورفع عارضة التحديات مستقبلا : "أطمح للمشاركة والتتويج بمعية الفريق الوطني خلال البطولة المغاربية للشباب, بالإضافة إلى كسب الحد الأدنى المؤهل لبطولة إفريقيا المفتوحة, سيما في تخصص 200 م على الظهر".

واختتمت زيتوني حديثها قائلة : "أشكر عائلتي على مساندتها المتواصلة لي ومدربي محمد قالدم على العمل الكبير الذي يقوم به معي".

في الأخير, أبدى المدرب الشاب محمد قالدم (29 سنة) "فخره" وهو يحصد أولى ثمار العمل "الشاق" و"النوعي" مع السباحة زيتوني التي يشرف عليها منذ خمس سنوات. وقال التقني: "الانطلاقة كانت من ساحل نوتيك الأبيار ثم التنقل الموسم الفارط إلى المجمع البترولي الذي وفر لنا إمكانيات أكبر ووسائل بيداغوجية أفضل كان لها الأثر الإيجابي على تطور مستوى زيتوني", مشيرا إلى أنه اشتغل مع سباحين آخرين يتواجدون حاليا مع أندية مختلفة.

للتذكير أنه في ديسمبر الفارط, حطمت إيمان زيتوني الرقم القياسي الجزائري لسباق 200 م على الظهر بالحوض الكبير (50 م), بتوقيت 2 د 23 ثا 67 ج, ضمن منافسات تجمع فرانسيلي الشتوي بباريس.