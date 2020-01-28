كرة القدم - الرابطة الأولى: تعيين التونسي يامن الزلفاني مدربا جديدا لشبيبة القبائل

الجزائر - عين التقني التونسي يامن الزلفاني مدربا جديدا لشبيبة القبائل خلفا للفرنسي اوبرت فيلود المقال, حسب ما افاد به الفريق الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مساء أمس الاثنين.

و اوضح نفس المصدر ان المدرب التونسي الذي سبق له الاشراف على كل من نادي ظفار العماني و المريخ السوداني, قد وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع فريق الشبيبة القبائلية.

ومعلوم ان المدرب السابق فيلود, -الذي تولى زمام امور العارضة الفنية لشبيبة القبائل في فترة ما بين المواسم-, قد اقيل من منصبه يوم 17 يناير الجاري غداة الهزيمة التي مني بها الفريق خارج القواعد امام اتحاد الجزائر (1-0) لحساب تسوية رزنامة البطولة الوطنية.

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و لا يزال "الكناري", الذي انهى مرحلة الذهاب من البطولة في المركز الثالث بمجموع 24 نقطة رفقة اتحاد الجزائر, متأثرا بالهزيمة المرة التي تجرعها يوم السبت المنصرم امام نادي فيتا كلوب الكونغولي (4-1), وهي النتيجة التي انهت مغامرة ممثل الجزائر في مرحلة المجموعات لرابطة الابطال الافريقية.

وقبل هذه النكسة الافريقية, كان فريق شبيبة القبائل قد اقصي كذلك في الدور ال32 من كأس الجمهورية على يد جمعية عين مليلة (1-0 بعد الوقت الاضافي).

و سيستهل "نادي جرجرة" مرحلة العودة من البطولة يوم الاربعاء 5 فبراير باستقبال نصر حسين داي ابتداء من الساعة 45ر18, لحساب الجولة ال16 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.