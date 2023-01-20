مصارعة / البطولة الافريقية-2020: مشاركة 392 رياضيا من 23 بلدا في موعد الجزائر

وسيعرف الموعد الرياضي -المنظم من طرف الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة-، حضور رئيس الاتحاد الافريقي للعبة، المغربي فؤاد مسكوت والامين العام للجنة البحر الابيض المتوسط للمصارعة المشتركة، الفرنسي ديدي سوفير.
والبلدان التي اكدت مشاركتها في البطولة الافريقية هي: نيجيريا (21 مصارعا)، السودان (07)، جمهورية افريقيا الوسطى (09)، مصر (73)، مدغشقر ( 03)، المغرب (37)كوت ديفوار (06)، ناميبيا (08)، تونس (57)، جنوب افريقيا (39)، غينيا الاستوائية (05)، غانا (01)، السينغال (12)، سيراليون (06)، بورندي (02)، بوركينافاسو (01)، كينيا (04)، البنين (02)، انغولا (02)، غينيا (02)، الكاميرون (02)، الكونغو (03).
وستكون الجزائر حاضرة ب90 رياضيا ، كل الفئات : اشبال ( 20 مصارعا)، شبلات ( 10)، اواسط (20 مصارعا)، وسطيات (10 رياضي)، اكابر (20 مصارعا) وكبريات (10 مصارعات).
وحسب المدير الفني الوطني، ادريس حواس فان مشاركة الجزائر في البطولة الافريقية، تهدف الى افتكاك اكبر عدد من الميداليات ومحاولة تحسين ترتيب الطبعتين الماضيتين ببورت هاركو النيجيرية والحمامات بتونس.
واشار حواس الى ان الجزائر سبق لها تنظيم حدثين افريقيين في 2011 و 2016 في فئتي الأشبال والاواسط، لكن هذه المرة التنظيم سيكون في صنف الاكابر وهو موعد رياضي عام فيما يخص التنظيم والوسائل الموضوعة لهذا الغرض.
وقال ذات المسؤول ان المصارعين الجزائريين سيكونون حاضرين في البطولة الافريقية وحصد اكبر عدد من الميداليات في جميع الفئات وتمثيل الالوان الوطنية احسن تمثيل.
واضاف : "اعتقد اننا حطمنا الرقم القياسي فيما يخص عدد المشاركين وعلينا الان ان نُبرهن في الميدان . الرياضيون الجزائريون واعون بالمهمة التي تنتظرهم امام نظرائهم المصريين والتونسيين الذين سيكونون حاضرين بقوة."
وتحضيرا للبطولة الافريقية، خاضت المنتخبات الوطنية عدة تربصات بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية .
للتذكير، حصلت المنتخبات الوطنية للمصارعة المشتركة ( اشبال، اواسط، اكابر وسيدات) في الطبعة الماضية لبطولة افريقيا بالحمامات ( تونس) على المركز الثالث بمجموع 50 ميدالية ( 13 ذهبية،21 فضية و16 برونزية ).