المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية يراسل الاتحاد الدولي بخصوص وضعية الاتحادية الجزائرية للتنس

الجزائر- قرّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية للتنس , المجتمع يوم السبت الفارط بتونس , مراسلة الاتحادية الدولية للعبة , عقب الاقصاء "المؤقت" لرئيس الاتحادية الجزائرية للتنس محمد بسعد من قبل الوزير السابق للشباب و الرياضة, حسب ما علمته "واج" يوم الاثنين من مصادر مطلعة على هذا الملف.

و أوضح ذات المصدر انّ :" اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الافريقية الذي انعقد بحضور رئيسه التونسي طارق شريف, قد قرّر رسميا مراسلة -يوم الاثنين- الاتحاد الدولي للعبة , يناشده فيها بالتدخل من اجل اخراج الاتحادية الجزائرية للتنس من الوضعية الصعبة التي تمرّ بها جراء عقوبة "التوقيف المؤقت" الذي تعرض له رئيسها من قبل الوزير السابق للقطاع رؤوف سليم برناوي".

ومعلوم, انّ محمد بسعد , نائب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للعبة و رئيس المنطقة الاولى , كان قد تعرض ل"توقيف مؤقت" من طرف برناوي بداعي "سوء التسيير".

وقد أثّر هذا القرار على استقرار الاتحادية الجزائرية للتنس,قبل ان تتأزم الوضعية اكثر عندما قرّر خمسة اعضاء من المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية للتنس , عدم الاعتراف بالرئيس الجديد بالنيابة, بوعلام حاج علي , الذي عين على راس الهيئة الفدرالية من قبل الوزير السابق رؤوف برناوي.