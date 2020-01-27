كرة القدم النسوية: الكاف تعين الجزائرية راضية فرتول في منصب مكونة جهوية

الجزائر)-عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف), الجزائرية راضية فرتول في منصب مكونة جهوية في رياضة كرة القدم النسوية, بعد اجتيازها بنجاح للاختبار المؤهل لهذا المنصب, حسب ما افادت به يوم الاثنين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

واوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) في بيان لها, انّ:" الآنسة راضية فتول, التي تشغل ايضا منصب رئيسية لجنة كرة القدم النسوية و عضوة في المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية للعبة , قد تلقت مراسلة تفيد بتعيينها كمكونة جهوية من الدرجة الثالثة لمدة سنة واحدة".

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و يتعين على راضية فرتول , خلال هذه الفترة , القيام بعدة مهام على الصعيد المحلي, و المشاركة في دورات و دروس خاصة "بالرسكلة", بالإضافة الى المشاركة في النشاطات التي تشرف عليها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف), علما انّ فرتول ستخضع عقب هذه الفترة المحددة لتقييم جديد.

و تجدر الاشارة, انه بحكم هذا المنصب الجديد, يحق للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, تكليف راضية فرتول بمهام مختلفة في اي وقت, وذلك من أجل تمكين هذه الاخيرة من التعرف على كل المستجدات التي تطرأ على اللعبة من مختلف الجوانب.