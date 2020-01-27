تايكواندو: انطلاق الكأس الوطنية العسكرية "ذكور وإناث" ببن عكنون

وتجرى هذه المنافسة في اختصاصيين، ويتعلق الأمر باختصاص بومسي (أقل من 30 سنة وأقل من 40 سنة) واختصاص كيروغي (تيكا فايف).

وفي كلمة الافتتاح, قال العقيد غويتي بايزيد, قائد مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو, ممثل العميد عمر قريش مدير الرياضات العسكرية لأركان الجيش الوطني: ''تنفيذا للبرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية لأركان الجيش الوطني الشعبي, يحتضن مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية, الكأس الوطنية العسكرية للتايكواندو للموسم الرياضي 2020/2019.

المركز لن يدخر جهدا لتوفير الجو المناسب لراحة زواره وإنجاح هذه الكأس''.

واستطردا قائلا: ''أيها الرياضيون, إن ممارسة الرياضية بمختلف أنواعها بشكل منتظم ومدروس, يهدف أساسا إلى تقوية البدن ووقايته. زيادة على ذلك, فإن الرياضة العسكرية تهدف أساسا لتكوين وتحضير الفرد العسكري بدنيا وعقليا والمحافظة على اللياقة الجسمانية التي تعتبر عنصرا أساسيا في مناهجنا التدريبية. إقامة مثل هذه التظاهرات الرياضية, من شأنها تعزيز أواصر الأخوة والعمل على التقارب والتعارف بين أفرد الجيش الشعبي الوطني بمختلف مكوناته فضلا عن تلقينهم مبادئ الانضباط وترسيخ روح الانتصار فيهم. كما يجب استغلال مثل هذه المنافسات من أجل إثبات مستوى يسمح لكم بالانضمام إلى النخب الوطنية الرياضية لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية''.

وبرمجت منافسات اختصاص بومسي اليوم الاثنين بينما يجرى اختصاص كيروغي يوم غد الثلاثاء، على أن تختم فعاليات هذا الموعد يوم الأربعاء ابتداء من الساعة 00ر10 صباحا، بمراسيم حفل توزيع الميداليات، الشهادات والكؤوس على الفائزين.

الفرق المشاركة:

الناحية العسكرية الأولى.

الناحية العسكرية الثانية.

الناحية العسكرية الثالثة.

الناحية العسكرية الرابعة.

الناحية العسكرية الخامسة.

الناحية العسكرية السادسة.

قيادة القوات البرية.

قيادة القوات البحرية.

قيادة الدرك الوطني.

قيادة الحرس الجمهوري.

قيادة قوات الدفاع الجوي عن الاقليم.

قيادة القوات الجوية.

المدرسة التطبيقية لجند البحرية.

المرسة العليا للإستعلام والأمن.

الفرقة الأولى مدرعة.

الفرقة 40 مشاة ميكانيكية.

الفرقة الثامنة مدرعة.