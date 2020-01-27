سباحة/البطولة الوطنية الشتوية (شباب): أنس تونسي ينال جائزة أفضل سباح باستحقاق

الجزائر - استحق السباح الشاب لنادي دالي ابراهيم, أنس تونسي, جائزة "أحسن سباح عند فئة الأصاغر" بفضل حصده سبع ميداليات ذهبية بمفرده, ضمن منافسات البطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط), التي جرت تزامنا مع بطولة الجزائر المفتوحة (21-25 يناير) بالجزائر.

وانتزع تونسي (13 سنة), بمفرده, سبع ميداليات كاملة من المعدن النفيس, في كل من سباقات 100 و 200 متر أربع سباحات, 200 متر سباحة حرة, 400 متر حرة (جائزة أحسن توقيت), ناهيك عن ذهبيات 50, 100 و 200 متر على الظهر, كما تحصل على فضية 50 متر سباحة حرة و برونزية سباق التتابع 4 مرات 100 متر سباحة حرة.

وبهذا ساهم السباح الموهوب بنسبة كبيرة في إهداء لقب فئة الأصاغر (ذكور), لفريقه دالي ابراهيم, وهو اللقب الوحيد الذي أحرزه النادي العاصمي خلال هذه البطولة الشتوية الموجهة لصنفي الأصاغر والأواسط.

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وفي حديث مع "وأج", كشف مدرب صنف الأصاغر لنادي دالي ابراهيم للسباحة, بلال بورايب, أنه كان يتوقع إحراز هذه النتائج بالنظر إلى التحضيرات التي قام بها السباح مع الطاقم الفني.

"أحرز أنس أفضل النتائج والأزمنة الشخصية له بمناسبة هذه البطولة. فقد كنا مسطرين بلوغ هذا الهدف الذي اشتغلنا كثيرا من أجله", قال التقني.

وتابع بخصوص طموح الرياضي في المواعيد المقبلة: "بعد هذه النتيجة الباهرة نسعى إلى المشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة المغاربية للشباب, مطلع أبريل القادم بالجزائر, أين يمتلك تونسي حظوظا وفيرة للصعود فوق منصة التتويج في برنامج السباحة على الظهر (50, 100 و 200 متر) وبعدها سوف نحضر لبطولة الجزائر الصيفية المفتوحة".

من جهته, أفاد أنس تونسي أنه "حضر بجدية" لكسب هذا الرهان : "دخلت هذه البطولة بنية كسب جائزتي أحسن تصنيف من حيث مجموع النقاط وأحسن سباح حسب عدد الميداليات وبلغت هذا الهدف. ناهيك عن إحرازي أحسن توقيت في سباق 400 متر سباحة حرة".

وأضاف: "المستوى الفني للبطولة كان رائعا وأتمنى أن نواصل على هذا المنوال لتحقيق نتائج أفضل. أطمح للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة المغاربية وتكرار هذه النتائج الإيجابية عبر كسب ذهبيات تخصص سباحة على الظهر", ختم سباح "الخضر" يقول.

بدوره, أثنى مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للسباحة, لمين بن عبد الرحمان, على المستويات "العالية" التي قدمها سباح نادي دالي ابراهيم : "هذه المرة أكد تونسي موهبته الفذة, حيث تتبعناه منذ حوالي أربع سنوات وكان متعودا على تحقيق نتائج إيجابية سابقا. وبالتالي هذا السباح معني بالبطولة المغاربية للشباب المقبلة مع الفريق الوطني".

للتذكير, توج نادي دالي ابراهيم بلقب الأصاغر برصيد 10 ميداليات (7 ذهب, 2 فضة, 1 برونز), متبوعا بشباب بلوزداد (4 ذهب و 1 فضة) و المجمع البترولي (3 ذهب, 3 فضة و 6 برونز).

أما عند الإناث, فقد عاد اللقب لفائدة المجمع البترولي بواقع 22 ميدالية (8 ذهب, 9 فضة, 5 برونز), متفوقا على عيون الترك وهران (7 ذهب, و 1 فضة) و بريد الجزائر (3 ذهب, 3 فضة و 3 برونز).