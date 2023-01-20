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كرة القدم/كأس الكنفيدرالية /المجموعة 4 - الجولة 5/: نادي بارادو يتعادل مع سان بيدرو (0-0)

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 10:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر - تعادل نادي بارادو, آخر ممثل جزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, أمام الضيف سان بيدرو الإيفواري بنتيجة (0-0), سهرة يوم الأحد بملعب "20 أوت 55" بالجزائر, برسم الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة للمنافسة.

وفي لقاء آخر عن نفس المجموعة تعادل إينييمبا النايجيري أمام ضيفه حسنية أغادير المغربي ب(1-1).

وبهذا يبقى الترتيب على حاله, حيث تتصدر الحسنية المجموعة برصيد 11 نقطة والتي تتأهل رسميا إلى ربع النهائي, فيما يحتل إينييمبا الصف الثاني ب7 نقاط, أما "الباك" فيتواجد في المرتبة الثالثة ب5 نقاط, بينما يتذيل سان بيدرو المجموعة ب3 نقاط.

وسيتم التعرف على الفريق الذي يرافق حسنية أغادير إلى الدور ربع النهائي, حيث انحصر التنافس بين نادي بارادو وإينيينمبا.

وتجرى الجولة السادسة والأخيرة عن هذه المجموعة يوم 2 فبراير المقبل, حيث يتنقل "الباك" إلى المغرب لملاقاة حسنية أغادير, في حين يستضيف سان بيدرو نادي إينييمبا.

 

 

كرة القدم / كأس الكنفيدرالية الإفريقية : وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الخامسة

 

 

وضعية المجموعة الرابعة لكأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم, عقب إجراء الجولة الخامسة يوم الأحد:

 

إينييمبا (نيجيريا) - حسنية أغادير (المغرب) 1 - 1

نادي بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 0 - 0

 

الترتيب نقاط لعب

  1. حسنية أغادير 11 5
  2. إينييمبا 7 5
  3. نادي بارادو 5 5
  4. سان بيدرو 3 5

 

مباريات لعبت :

سان بيدرو (كوت ديفوار) - نادي بارادو (الجزائر) 0-0

حسنية اغادير (المغرب) - اينييمبا (نيجيريا) 2-0

إينييمبا (نيجيريا) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 1-0

نادي بارادو (الجزائر) - حسنية أغادير (المغرب) 0-2

سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أغادير (المغرب) 1-1

نادي بارادو (الجزائر) - اينييمبا (نيجيريا) 1-0

اينييمبا (نيجيريا) - نادي بارادو (الجزائر) 4-1

حسنية أغادير (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 3-0

 

الجولة السادسة / 2 فبراير 2020:

حسنية أغادير (المغرب) - نادي بارادو (الجزائر)

سان بيدرو (كوت ديفوار) - اينييمبا (نيجيريا)

 

ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 10:49
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كرة القدم/كأس الكنفيدرالية /المجموعة 4 - الجولة 5/: نادي بارادو يتعادل مع سان بيدرو (0-0)
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 10:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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