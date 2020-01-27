كرة القدم/شباب قسنطينة: ''الفريق استعاد ثقته و استقراره بعد رحيل لفان

قسنطينة – أكد يوم الأحد رئيس نادي شباب قسنطينة لكرة القدم الناشط في بطولة المحترف الأول أن الفريق قد ''استعاد ثقته و استقراره بعد إقالة المدرب السابق دنيس لفان و تعيين عبد الكريم خوذة كمدرب أساسي بالإضافة إلى تدعيم الفريق بلاعبين جدد''.

و أوضح رشيد رجراج أن النادي قد استعاد عافيته شيئا فشيئا بعد فسخ عقد المدرب السابق الفرنسي دنيس لفاني و أن عودة الثقة و الاستقرار بالنسبة للطاقمين الفني و الإداري جعلا التشكيلة تحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك قامت إدارة النادي بتعيين التقني عبد الكريم خوذة الذي التحق بالفريق شهر أكتوبر الفارط كمدرب أساسي بعد أن كان مدربا مساعدا في الفترة التي تم فيها إقالة المدرب السابق حسب ما أفاد به نفس المسؤول الذي أكد أن خوذة أثبت قدرته على تولي قيادة الفريق و تحقيق الأهداف المسطرة.

و قام مسؤولو الفريق كذلك بالتعاقد مع ثلاثة (3) لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية على غرار الدوليين الليبيين زكرياء هريش و عبد الله العرفي و كذا حارس المرمى السابق للفريق شمس الدين رحماني حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن الانتدابات الأخيرة التي من شأنها جلب الإضافة المرجوة قد دعمت تشكيلة الفريق.

كما تم كذلك تسريح أربعة لاعبين خلال نفس الفترة على صورة حارس المرمى إلياس مزيان و اللاعبين عديل جعبوط و عثماني محمد و تراوري محمادو حسب المسؤول الأول عن الفريق.

و سيواجه فريق شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي فريق شبيبة الساورة لحساب الجولة ‍16 لبطولة المحترف الأول بعد أن حقق انتصارا ثمينا خارج الديار ضد نادي بارادو بنتيجة 2 مقابل 1.