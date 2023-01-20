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كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: الجزائر تفوز على أنغولا (32-27) وتنال المرتبة الثالثة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 19:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: الجزائر تفوز على أنغولا (32-27) وتنال المرتبة الثالثة

تونس - تحصل المنتخب الجزائري لكرة اليد على المرتبة لثالثة بعد فوزه في اللقاء الترتيبي على حساب أنغولا بنتيجة 32-27 (الشوط الأول 15-14)، اليوم الأحد بقاعة رادس (تونس) ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2020.

ويسمح هذا الفوز لزملاء القائد مسعود بركوس بخوض دورة تأهيلية إلى الاولمبياد شهر أبريل المقبل بكل من ألمانيا والدانمارك والنرويج.

وكان "الخضر" قد انهزموا يوم الجمعة في الدور نصف النهائي أمام مصر بواقع 27-30. ورغم الخسارة في المربع الذهبي، إلا أن الجزائر ضمنت تأهلها إلى مونديال-2021 بمصر. كما عاد الفريق الوطني الى المنصة الشرفية بعد غيابه عنها منذ سنة 2014 عندما توج باللقب.

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ومعلوم أن السباعي الجزائري انهزم أمام تونس (26-22) في الدور الثاني، لكنه حقق أربعة انتصارات على التوالي أمام زامبيا (34-09)، الكونغو (31-25)، المغرب (33-30) و الرأس الأخضر (25-23).

ويلتقي المنتخبان المصري والتونسي (منظم الدورة وحامل اللقب) مساء اليوم الأحد في المباراة النهائية على الساعة 00ر17.

ويتأهل الفائز باللقب لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يشارك صاحبا المركزين الثاني و الثالث في دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر أبريل المقبل بألمانيا و الدانمارك و النرويج. كما تتأهل المنتخبات الافريقية الستة الأولى عن هذه المنافسة إلى البطولة العالمية بمصر 2021.

      

       اللقاء الترتيبي:

الجزائر - أنغولا         32-27

 

       النهائي:

تونس - مصر            (00ر17).

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كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: الجزائر تفوز على أنغولا (32-27) وتنال المرتبة الثالثة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 19:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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