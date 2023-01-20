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البطولة العربية للملاكمة (أشبال): تأهل 11 جزائريا إلى المربع الذهبي 

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 17:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
البطولة العربية للملاكمة (أشبال): تأهل 11 جزائريا إلى المربع الذهبي 

الكويت - تأهل 11 ملاكما جزائريا إلى نصف نهائي البطولة العربية للأشبال (ذكور) المنظمة من 23 إلى 29 يناير بالكويت.

ويتعلق الامر بكل من ايمن جابري (46 كلغ)، سلطان لكاش (48 كلغ)، عبد الرحمان لعمش (52 كلغ)، عبد القادر سالمي (54 كلغ)، عبد القادر بن عيسى (56 كلغ)، محمد مروان تواتي (60 كلغ)، محمد بن صوت (63 كلغ)، ايمن حواسني (66 كلغ)، محمد كيبر (70 كلغ)، اسامة كانوني (75 كلغ) وفؤاد عيش (80 كلغ).

من جهتهما، يدخل يوسف بن مهني (50 كلغ) اليوم الاحد المنافسة ضمن الدور ربع النهائي امام العراقي حيدر كرار، بينما يواجه انيس خليفة (+80 كلغ) المصري عمر خالد مصطفى.

وتجرى منازلات نصف النهائي غدا الاثنين.

ويشارك 13 ملاكما من المنتخب الوطني للأشبال (ذكور) في البطولة العربية، بقيادة الطاقم الفني المتكون من ابراهيم كشيدة و ابراهيم حمداش.

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البطولة العربية للملاكمة (أشبال): تأهل 11 جزائريا إلى المربع الذهبي 
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 17:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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