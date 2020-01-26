Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون: الجزائريون على مستوى الهيئات الدولية يدينون القرار

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 17:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون: الجزائريون على مستوى الهيئات الدولية يدينون القرار

الجزائر- نند الممثلون الجزائريون على مستوى الهيئات الرياضية الدولية بقرار الاتحادية الإفريقية لكرة القدم التي وافقت على تنظيم منافسات كأس أمم افريقيا لكرة القدم داخل القاعة (2020) بمدينة العيون المحتلة.

وفي بيان توج اجتماعهم بالجزائر أكد هؤلاء " نحن ممثلو الجزائر في مختلف الهيئات الرياضية الدولية نندد بشدة بموافقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على قرار الفيدرالية الملكية المغربية لكرة القدم بتنظيم من 28 يناير إلى 5 فبراير كأس أمم افريقيا لكرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون (الصحراء الغربية)، وهذا خرقا لقوانين الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم و الاتحادية الدولية لكرة القدم و مبادئ الميثاق و المثل الأولمبية إضافة إلى ميثاق الاتحاد الإفريقي".

كما أوضح الممثلون الجزائريون أن هذا القرار الذي يهدف إلى " تطبيع احتلال الصحراء الغربية و وضع المجتمع الافريقي والدولي أمام الأمر الواقع، قد اتخذ بشكل يخرق أخلاقيات الرياضة و الشرعية الدولية بالنظر الى طبيعة النزاع في الصحراء الغربية التي لايزال ملفها يعالج من طرف الأجهزة المختصة للأمم المتحدة باعتباره مسألة تصفية استعمار".

وأضاف هؤلاء "نعرب عن قلقنا الكبير و استنكارنا لهذا الانزلاق الخطير الذي قد يعصف بالحركة الرياضية الافريقية مخلفا تمزقات ومخاطر"، مطالبين بإلغاء هذا القرار.

في هذا الشأن وجه ممثلو الجزائر نداء عاجلا من أجل مقاطعة هذه المنافسة طالما أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم و المنظمون لم يتخلوا عن تنظيم المنافسة على مستوى هذا الإقليم الذي لا سيادة للمغرب عليه".

ووجه الأعضاء المجتمعون أمس السبت بالجزائر دعوة لمختلف الهيئات السياسية والرياضية الافريقية على غرار الاتحاد الافريقي و جمعية اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا و اتحاد الكونفدراليات الرياضية لإفريقيا و اتحادات و الكونفدراليات الرياضية الأفريقية واللجنة الدولية الأولمبية وجمعية الفيدراليات الدولية الأولمبية الخاصة بالرياضة لدفع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على العدول عن هذا القرار.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون: الجزائريون على مستوى الهيئات الدولية يدينون القرار
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 17:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.26

كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: الجزائر تفوز على أنغولا (32-27) وتنال المرتبة الثالثة

20.01.26

فيروس كورونا: وزارة الصحة تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية

20.01.26

الجزائر تدين "بقوة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مخيم عسكري في سوكولو بمالي

20.01.26

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يوم الإثنين بالجزائر 

20.01.26

أردوغان: الجزائر عنصر استقرار وسلام في المنطقة

20.01.26

البطولة العربية للملاكمة (أشبال): تأهل 11 جزائريا إلى المربع الذهبي 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة