كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون: الجزائريون على مستوى الهيئات الدولية يدينون القرار

وفي بيان توج اجتماعهم بالجزائر أكد هؤلاء " نحن ممثلو الجزائر في مختلف الهيئات الرياضية الدولية نندد بشدة بموافقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على قرار الفيدرالية الملكية المغربية لكرة القدم بتنظيم من 28 يناير إلى 5 فبراير كأس أمم افريقيا لكرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون (الصحراء الغربية)، وهذا خرقا لقوانين الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم و الاتحادية الدولية لكرة القدم و مبادئ الميثاق و المثل الأولمبية إضافة إلى ميثاق الاتحاد الإفريقي".

كما أوضح الممثلون الجزائريون أن هذا القرار الذي يهدف إلى " تطبيع احتلال الصحراء الغربية و وضع المجتمع الافريقي والدولي أمام الأمر الواقع، قد اتخذ بشكل يخرق أخلاقيات الرياضة و الشرعية الدولية بالنظر الى طبيعة النزاع في الصحراء الغربية التي لايزال ملفها يعالج من طرف الأجهزة المختصة للأمم المتحدة باعتباره مسألة تصفية استعمار".

وأضاف هؤلاء "نعرب عن قلقنا الكبير و استنكارنا لهذا الانزلاق الخطير الذي قد يعصف بالحركة الرياضية الافريقية مخلفا تمزقات ومخاطر"، مطالبين بإلغاء هذا القرار.

في هذا الشأن وجه ممثلو الجزائر نداء عاجلا من أجل مقاطعة هذه المنافسة طالما أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم و المنظمون لم يتخلوا عن تنظيم المنافسة على مستوى هذا الإقليم الذي لا سيادة للمغرب عليه".

ووجه الأعضاء المجتمعون أمس السبت بالجزائر دعوة لمختلف الهيئات السياسية والرياضية الافريقية على غرار الاتحاد الافريقي و جمعية اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا و اتحاد الكونفدراليات الرياضية لإفريقيا و اتحادات و الكونفدراليات الرياضية الأفريقية واللجنة الدولية الأولمبية وجمعية الفيدراليات الدولية الأولمبية الخاصة بالرياضة لدفع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على العدول عن هذا القرار.