"قرار إقصائي من المكتب التنفيذي غير قانوني" (بوغادو)

الجزائر - اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة, محمد حكيم بوغادو, أن قرار إقصائه من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية "غير قانوني" و "غير شرعي" لأنه "لم يحترم الإجراءات القانونية المعمول بها".

وصرح بوغادو ل"وأج" على هامش اليوم الختامي من بطولة الجزائر المفتوحة والبطولة الشتوية (أصاغر-أواسط) أمس السبت بمسبح باب الزوار (الجزائر) : "أنا لا اعترف بهذا القرار المجحف لأنه لم يحترم القانون الداخلي للجنة الأولمبية و الإجراءات المعمول بها. فنحن لم نتسلم الإخطار بالاستدعاء للحضور أمام اللجنة المخصصة و لا نعرف لحد الآن السبب الحقيقي لإقصائنا, هل من أجل الغيابات عن اجتماعات المكتب التنفيذي أو بسبب البيان الذي أصدرناه لانتقاد تصرفات (الرئيس مصطفى) بيراف ولتجميد نشاطاتنا".

وشدد المسؤول على أنه لا يعترف بالجمعية الاستثنائية التي جرت أمس السبت وباللجنة الأولمبية, قائلا: "لقد جمدنا نشاطاتنا منذ مدة طويلة ولو أنه إجراء لا ينص عليه القانون الداخلي, لكن قمنا بهذه الحركة كاحتجاج على طريقة تسيير اللجنة الاولمبية, في أمل انتظار استدعاء من طرفها للتناقش حول هذه المشاكل لكن دون جدوى".

وفي الأخير, أفاد بوغادو أنه "سيتقدم (اليوم) الأحد بطعن رسمي على مستوى اللجنة الأولمبية حول قرار الإقصاء, ناهيك عن مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية لإعلامها بهذه الخروقات".

للإشارة أنه خلال أشغال الجمعية الطارئة التي جرت بحضور 50 اتحادية منها 16 أولمبية من أصل ال87 التي تضمها اللجنة الاولمبية الجزائرية, تم تعويض الأعضاء الخمسة الذين أقصوا من المكتب التنفيذي بانتخاب جزئي و سري.

والأعضاء الجدد الذين دخلوا المكتب التنفيذي هم: عبد المجيد بوعود رئيس اتحادية مؤسسات التجذيف و الكانوي كاياك الذي حصل على 64 صوتا, رابح بوعريفي رئيس اتحادية كرة السلة (61), مصطفى لموشي رئيس اتحادية الكرة الطائرة (46), يزيد بن علاوة رئيس اتحادية التايكواندو (44) و عبد الرزاق لزرق, رئيس اتحادية الرماية الرياضية (39).

ويخلف هؤلاء الأعضاء الجدد زملاءهم الذين تم "إقصاؤهم" بسبب "تخليهم عن واجباتهم" المتمثلة في حضور اجتماعات المكتب التنفيذي, مثل ما ينص عليه القانون الداخلي للهيئة الأولمبية. و يتعلق الأمر بسليم رؤوف برناوي رئيس اتحادية المبارزة, العربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال, حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة, سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز و نبيل سعدي الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة.