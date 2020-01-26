سباحة/ بطولة الجزائر المفتوحة: "تحطيم ثمانية أرقام قياسية يثبت ارتفاع مستوى المنافسة"

الجزائر- اعتبر المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للسباحة, عبد الحميد تجاديت, أن المستوى الفني العام لبطولة الجزائر الشتوية المفتوحة بالحوض الصغير (25 م) كان "مرتفعا وقويا للغاية" وهو ما تجسد عبر "تحطيم ثمانية أرقام قياسية وطنية جديدة", وهي نتائج "لم يسبق لها مثيل منذ سنوات طويلة".

وأسدل أمسية السبت الستار على البطولة التي جرت ضمن منافسة واحدة مع البطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط) بالجزائر (21-25 يناير), بتتويج المجمع الرياضي البترولي باللقب, عقب احتلاله المرتبة الأولى لجدول الترتيب العام النهائي للميداليات المختلط (رجال وسيدات), برصيد 68 ميدالية تفاصيلها : 32 ذهبية, 21 فضية و 15 برونزية.

وتفوق فريق المجمع بفارق شاسع على صاحب الصف الثاني, اتحاد الجزائر, الذي اكتفى بمجموع 11 ميدالية (5 ذهبيات, 5 فضيات و 1 برونزية), متبوعا بنادي بريد الجزائر بواقع 14 ميدالية (4 ذهبيات, 8 فضيات و 2 برونزية).

وصرح تجاديت ل"وأج" : "أسدي العلامة الكاملة للمستوى الفني العام للبطولة الذي كان مرتفعا وقويا للغاية, بدليل إسقاط ثمانية أرقام قياسية في ظرف خمسة أيام من التنافس الشرس. وهي نتيجة باهرة لم تنجز منذ سنوات طويلة, فقد تكون سابقة في تاريخ هذه البطولة الشتوية المفتوحة (25 م)".

وأوضح التقني: "المستوى كان عاليا وجد متقارب بين سباحي النخبة, فقد كان الفوز ببعض الألقاب بفارق أجزاء من المائة. ففي اليوم الأول سجلنا تحقيق ستة سباحين لزمن 52 ثانية في سباق 100 متر سباحة حرة".

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واعتبر الرجل الأول في المديرية الفنية أن سيطرة المجمع البترولي على اللقب لدى الرجال والسيدات "أمر منطقي", ف"الفريق يضم أغلبية عناصر المنتخب الوطني الذين يتدربون في الخارج وهذه النتيجة كانت منتظرة. سجلنا تراجع اتحاد الجزائر في المنافسة على لقب الرجال, بسبب انتقال أفضل سباحيه للمجمع البترولي".

وبخصوص السباحين الذين برزوا بشدة خلال هذه المنافسة, كشف التقني أن "عبد الله عرجون (18 سنة) أثبت علو كعبه بانتزاعه ذهبيتي تخصصي 100 و 200 م على الظهر مع تسجيله ثلاثة أرقام قياسية فيهما. بن بارة أيضا حقق رقما قياسيا في 50 م على الظهر. فضلا عن جواد سيود برقم قياسي في 200 م متنوع وعديد الذهبيات".

وتابع: "عند السيدات, سجلنا تألق رانيا نفسي كالعادة حيث تمكنت من تحطيم رقم قياسي جديد, فضلا عن التطور المستمر لنسرين مجاهد, التي كانت قد اقتربت من تحطيم الرقم القياسي ل100 م متنوع في بطولة ما بين الأندية بسطيف واليوم بلغت هذا الرقم لتثبت مستواها التصاعدي".

من جانب آخر, كشف المدير الفني الوطني أن "جميع السباحين الدوليين محفزون لكسب بطاقات المشاركة في المواعيد الدولية الكبرى" التي تنتظرهم خلال هذه السنة, بداية من بطولة إفريقيا المفتوحة منتصف أبريل المقبل بجنوب إفريقيا, الألعاب الأولمبية بطوكيو, ثم البطولة العربية للأكابر بالجزائر في سبتمبر القادم.

وفي الأخير, أفاد عبد الحميد تجاديت أن مديريته تهدف "لإحراز مشاركة إيجابية" في الموعد القاري "رغم صعوبة المهمة" بالنظر إلى إجرائها في بلد جنوب إفريقيا الذي"يمتلك تقاليدا عريقة في السباحة" على المستويين الإفريقي والدولي, "لكننا سنسعى لخوض غمار البطولة بأحسن العناصر الوطنية في سبيل الصعود فوق منصة التتويج وتشريف الألوان الوطنية".

سباحة/ بطولة الجزائر المفتوحة-2020 : الثمانية أرقام قياسية الجديدة /مؤطر/

الثمانية أرقام قياسية الوطنية الجديدة التي حققها السباحون الجزائريون خلال منافسات بطولة الجزائر المفتوحة بالحوض الصغير (25 م) التي جرت بين 21 و 25 يناير بمسبح "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر).

-- عبد الله عرجون (18 سنة / جمعية بريد ومواصلات الجزائر) :

- سباق 200 متر سباحة على الظهر : 1 د 58 ثا 43 ج / الرقم القياسي القديم : 1 د 58 ثا 71 ج

- سباق 100 متر على الظهر على مرتين, الأول : 54 ثا 01 ج (التصفيات) و الثاني : 53 ثا 63 ج (النهائي) / الرقم القياسي القديم : 54 ثا 65 ج

-- نزيم بن بارة (21 سنة / المجمع البترولي) :

- سباق 50 متر سباحة على الظهر ضمن سباق التتابع 4 مرات 50 متر أربع سباحات : 25 ثا 25 ج / الرقم القياسي القديم : 25 ثا 32 ج

-- جواد سيود (20 سنة / المجمع البترولي) :

- سباق 200 متر أربع سباحات : 1 د 59 ثا 26 ج / الرقم القياسي القديم : 1 د 59 ثا 36 ج

-- نسرين مجاهد (20 سنة / المجمع البترولي) :

- سباق 100 متر أربع سباحات : 1 د 03 ثا 37 ج / الرقم القياسي القديم : 1 د 04 ثا 34 ج

-- رانيا نفسي (22 سنة / المجمع البترولي) :- سباق 400 متر أربع سباحات : 4 د 46 ثا 36 ج / الرقم القياسي القديم : 4 د 48

ثا 12 ج

-- المجمع الرياضي البترولي / نزيم بن بارة, منصف بلمان, رمزي شوشار و جواد سيود :

- سباق التتابع 4 مرات 100 متر أربع سباحات : 3 د 41 ثا 17 ج / الرقم القياسي القديم : 3 د 41 ثا 27 ج.