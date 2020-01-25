بطولة الجزائر للجيدو (أكابر): سيطرة مصارعي المجمع البترولي على منافسات اليوم الثالث و الأخير

الجزائر - سيطر مصارعو المجمع البترولي على منافسات اليوم الثالث و الأخير من بطولة الجزائر للجيدو (أكابر فردي) بنيلهم أربع ميداليات ذهبية من بين الخمس المتنافس عليها السبت بقاعة "حسان حرشة" (الجزائر العاصمة).

وعرف اليوم الأخير، المخصص للأوزان الثقيلة، بروز المصارعة الشابة مروى معمري (19 سنة) من المجمع البترولي التي تغلبت في نهائي أكثر من 78 كغ على حاملة اللقب و زميلتها في الفريق، صونيا عسلة، بحركة "إيبون" في منازلة لم تدم أكثر من دقيقة واحدة من الزمن.

وصرحت معمري ل/واج بعد تتويجها : "أنا جد فخورة بهذا اللقب الذي جاء ليتوج مجهودات أشهر طويلة من العمل. أشكر مدربي الذي لم يبخلني بتشجيعاته ودفعني لبذل كل ما لدي. هذه الميدالية هي ثمرة نصائحه القيمة".

وكان النهائي النسوي الثاني المبرمج اليوم السبت (أقل من 78 كغ) لصالح المصارعة ثالة شيخ (شبيبة القصر/بجاية) التي تغلبت على لويزة ايشعلال (نادي بجاية)، في غياب حاملة اللقب كوثر وعلال (المجمع البترولي) بسبب الإصابة.

لدى الرجال، حقق المجمع البترولي العلامة الكاملة بفوزه بثلاث ميداليات ذهبية في ثلاثة نهائيات و كانت من نصيب أسامة كابري (أقل من 90 كغ)، مصطفى بوعمار (أقل من 100 كغ) ومحمد سفيان بلرقعة (أكثر من 100 كغ).

وعبر مدرب المجمع البترولي، نور الدين يعقوبي عن ارتياحه للنتائج المحققة من قبل مصارعيه، رغم غياب عدة عناصر أساسية بسبب الإصابة، على غرار فتحي نورين (أقل من 73 كغ).

وقال : "لدينا مجموعة متوازنة بتواجد مزيج من المصارعين أصحاب الخبرة و الشباب وهذا في إطار السياسة التي تنتهجها الادارة بهدف تشبيب التعداد. الأهم هو تحضير مصارعينا للفريق الوطني للبروز في مختلف المحافل الدولية".

من جهته، اعتبر المدير الفني الوطني بالاتحادية الجزائرية للجيدو، سليم بوطبشة، أن مستوى البطولة الوطنية كان "متوسطا" نظرا لغياب عدة عناصر أساسية في المنتخب الوطني بسبب الإصابة.

وأضاف التقني : "هذه البطولة سمحت لنا بانتقاء عناصر جديدة حيث سيلتحق أبطال الجزائر لسنة 2020 لاحقا بالفريق الوطني تحسبا للاستحقاقات الدولية القادمة، خاصة منها بطولة افريقيا المقررة شهر أبريل بالمغرب".

كما تطرق بوطبشة لمسألة التحكيم التي اعتبرها "النقطة السوداء" لبطولة الجزائر. و أشار الى أن "مستوى وزن أقل من 73 كغ كان أحسن من باقي الفئات إلا أن القرارات التحكيمية أثرت سلبا على مشوار عدة مصارعين. أتمنى ألا يتكرر ذلك في المنافسات القادمة".

وعرفت بطولة الجزائر للجيدو (أكابر فردي)، التي جرت على مدار ثلاثة أيام، مشاركة حوالي 500 مصارع منهم 170 لدى السيدات.