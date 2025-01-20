كأس الجزائر 2020 للدراجات/ المرحلة الثانية بتبسة: أزيد من 70 مشاركا بداية من 29 يناير

تبسة - سيشارك أزيد من 70 دراجا من عديد ولايات الوطن في المرحلة الثانية لكأس الجزائر 2020 لسباق الدراجات الهوائية على الطريق التي ستحتضنها ولاية تبسة ما بين 29 يناير والفاتح من فبراير المقبل، حسب ما أفاد به اليوم السبت رئيس جمعية "كريسبين" للدراجات الهوائية، ياسين دلول.

وأوضح ذات المتحدث ل/وأج أن هذه المرحلة الثانية من السباق الوطني للدراجات من تنظيم الاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية بالتنسيق مع المديرية الولائية للشباب والرياضة وجمعية "كريسبين" ستعرف مشاركة ما بين 70 و 90 دراجا يمثلون عديد الأندية.

وسيتنافس الدراجون في 3 جولات تمر عبر 9 بلديات بولاية تبسة، حسب ما أشار اليه ذات المتحدث، للظفر بنقاط إضافية تمكنهم من تحسين ترتيبهم على المستوى الوطني وحصد المزيد من الألقاب.

وسيقطع المتنافسون في اليوم الأول مسافة 122 كلم انطلاقا من عاصمة الولاية، صولا إلى بلدية الكويف مرورا ببلديات بكارية وبولحاف الدير و مرسط وبوخضرة والمريج وعين الزرقاء، حسب ما كشف عنه دلول.

كما سيقطع الدراجون في اليوم الثاني مسافة 102 كلم بين بلديتي تبسة والحمامات، مرورا ببئر مقدم وقريقر والشريعة، في حين سيشهد اليوم الأخير من المنافسة قطع مسافة 101 كلم بين تبسة والحمامات.

وبخصوص الإجراءات التنظيمية تحسبا لهذا الحدث الرياضي، أكد رئيس جمعية "كريسبين" أن السلطات المحلية ومديرية الشباب والرياضة "يعملون على وضع اللمسات الأخيرة".