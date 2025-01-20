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كرة القدم/رابطة الأبطال الإفريقية/المجموعة الثالثة - الجولة الخامسة: الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر (3-1)

  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 09:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

الدار البيضاء (المغرب) - انهزم اتحاد الجزائر أمام مضيفه الوداد البيضاوي بنتيجة 3-1 (الشوط الأول:3-0)، مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء (المغرب)، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الدقيقة ال7 عبر اللاعب وليد الكرتي قبل أن يضيف زميله بديع عوق الهدف الثاني في الدقيقة ال24. واختتم اللاعب كاسينغي كازادي مهرجان الأهداف في الدقيقة ال45. وتمكن ممثل الجزائر من تقليص النتيجة خلال مجريات الشوط الثاني عبر اللاعب ربيع مفتاح في الدقيقة ال79.وبهذه النتيجة، أقصي النادي الجزائري رسميا من المنافسة القارية حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد نقطتين في الوقت الذي ضمن فيه النادي المغربي (المرتبة الثانية / 9 نقاط) تأشيرة الدور ربع النهائي.

ولحساب نفس الجولة، يستقبل يوم غد السبت (00ر14) نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، ضيفه ماملودي سانداونز.

في الجولة السادسة والأخيرة المبرمجة يوم الجمعة 31 يناير، يستقبل اتحاد الجزائر نادي بيترو أتليتيكو، بينما يجرى لقاء القمة في جنوب افريقيا بين ماملودي سانداونز والوداد البيضاوي.

أما شبيبة القبائل صاحبة المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فستتنقل إلى كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) يوم غد السبت (00ر17) لمواجهة فيتاكلوب (4 - 1ن) و التي ستكون آخر فرصة للكناري من أجل العودة من جديد في سباق التأهل.

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كرة القدم/رابطة الأبطال الإفريقية/المجموعة الثالثة - الجولة الخامسة: الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر (3-1)
  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 09:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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