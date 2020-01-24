جيدو/ بطولة الجزائرأكابر: نتائج اليوم الثاني من المنافسة

جيجل: وزيرا الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة يطلعان على الوضع -

تيزي وزو: تكريم و ترحم على روح المطرب معطوب لوناس -

دراجات/تروبيكال أميسا بونغو /المرحلة الخامسة/: فوز الجزائري يوسف رقيقي -

حركة مجتمع السلم ستساهم في مسار الاصلاحات باقتراحات تخدم تحقيق الوفاق الوطني -

معرض العسل ومنتجات الخلية بالشلف: ارتفاع الأسعار ..الأسباب والتدابير -

فيروس كورونا: تقديم تعليمات للسلك الطبي لمواجهة أي طارئ -

جيجل : تشققات بعدد من المنازل و الطرق إثر الهزة الأرضية المسجلة بالعوانة -

فلسطين : مستوطنون يحرقون مسجدا في القدس المحتلة -

علماء أمريكيون: لقاح فيروس كورونا الجديد قد يكون جاهزا خلال 3 أشهر -

ملكة بريطانيا تصادق رسميا على قانون البريكست -

بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة: السباح عبد الله عرجون ينصب نفسه نجما فوق العادة -

حبوب : تجميع 20 مليون قنطار من القمح الصلب منذ أبريل الماضي -

المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية يصادق على اقتراح الجزائر حول تعديل نظامه الاساسي -

اجتماع الجزائر حول ليبيا: الدعوة الى الانخراط في مسارالحوار السياسي -

الرئيس تبون يستقبل وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي -

السيد تبون يؤكد على ضرورة بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج والمؤسسات الناشئة -

الصحراء الغربية: القرارات احادية الجانب لإفريقيا الوسطى و ساوتومي و برانسيبي تشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي -

حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين في المناطق النائية بكل من بسكرة وتقرت -

تنظيم الطبعة الاولى من صالون المقاولاتية في الجزائر و وهران -