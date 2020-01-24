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جيدو/ بطولة الجزائرأكابر: نتائج اليوم الثاني من المنافسة

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 19:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

 

الجزائر - النتائج الفنية لليوم الثاني من بطولة الجزائر للجيدو اكابر الجارية بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة).

 

      - سيدات-

 

       اقل من 63 كلغ

1- امينة بلقاضي (جمعية بابا حسن)

-2 ياسمين جلاب (اتحاد الجزائر)

3 سارة سوخان (اتحاد الجزائر)

-خديجة سعيدي (اتحاد الجزائر)

 

      اقل من 70 كلغ

1 سارة كرداج (الاولمبي الرياضي ليسر)

2-سعاد بلكحل (المجمع البترولي)

3-ليزة ايزونان (شباب وهران)

-دنيا بوغمبوز (المجمع البترولي)

 

      -رجال-

 

       اقل من 73 كلغ

1-د زرداني (شباب وهران)

2- صلاح حجوج (المجمع البترولي)

3-دريس مسعود (شباب وهران)

-عبد القادر مبروك (الجزائر)

 

      اقل من 81 كلغ

1-عبد الرحمان لعور (المجمع البترولي)

2- مصطفى جزيري (المجمع البترولي)

اغيلاس بن عزوق ( شباب الحراش)

-يوسف زلاط (المجمع البترولي ).

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جيدو/ بطولة الجزائرأكابر: نتائج اليوم الثاني من المنافسة
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 19:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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