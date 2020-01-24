جيدو/ بطولة الجزائرأكابر: نتائج اليوم الثاني من المنافسة

- سيدات-
اقل من 63 كلغ
1- امينة بلقاضي (جمعية بابا حسن)
-2 ياسمين جلاب (اتحاد الجزائر)
3 سارة سوخان (اتحاد الجزائر)
-خديجة سعيدي (اتحاد الجزائر)
اقل من 70 كلغ
1 سارة كرداج (الاولمبي الرياضي ليسر)
2-سعاد بلكحل (المجمع البترولي)
3-ليزة ايزونان (شباب وهران)
-دنيا بوغمبوز (المجمع البترولي)
-رجال-
اقل من 73 كلغ
1-د زرداني (شباب وهران)
2- صلاح حجوج (المجمع البترولي)
3-دريس مسعود (شباب وهران)
-عبد القادر مبروك (الجزائر)
اقل من 81 كلغ
1-عبد الرحمان لعور (المجمع البترولي)
2- مصطفى جزيري (المجمع البترولي)
اغيلاس بن عزوق ( شباب الحراش)
-يوسف زلاط (المجمع البترولي ).