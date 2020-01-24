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دراجات/تروبيكال "أميسا بونغو" /المرحلة الخامسة/: فوز الجزائري يوسف رقيقي

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 16:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
دراجات/تروبيكال &quot;أميسا بونغو&quot; /المرحلة الخامسة/: فوز الجزائري يوسف رقيقي

بيفون (الغابون) - فاز الدراج الجزائري يوسف رقيقي, بسباق المرحلة  الخامسة لدورة  "تروبيكال  اميسا بونغو" للدراجات بالغابون, التي جرت وقائعها بين مدينتي, لومبارين وبيفون على مسافة 82 كلم, في الوقت الذي حل فيه الجزائري الآخر يوسف حمزة ثانيا.

وأنهى الجزائري السباق في ظرف 1سا 45د 01ثا, متفوقا على مواطنه يوسف حمزة والفرنسي إيمانويل مورين اللذان أنهى السباق بنفس التوقيت.

وجاء في بيان نشر عبر موقع المنافسة: ''انتظر الدراج الجزائري ستة أعوام قبل الفوز بهذه المرحلة الذي كان يسيطر عليها قبل أن ينهزم في نهاية المطاف. اليوم, تمكن من تحقيق الفوز والسيطرة على السباق في طبعته ال15''.

وبهذا الفوز, يرتقي الجزائري إلى المرتبة الرابعة في الترتيب العام (16سا 45د 00ثا), متأخرا عن الإيريتري ناتنال تيسفازيون صاحب القميص الأصفر (16سا 44د 50ثا), بينما يتواجد الجزائري الآخر عزالدين لعقاب في المرتبة العاشرة (16سا 45د 12ثا).

ويجرى غدا  السبت سباق المرحلة  السادسة ببور جانتيل (مسار مغلق) على مسافة 130 كلم.

وتعرف الطبعة ال15 ل"تروبيكال اميسا بونغو" بالغابون مشاركة 90 دراجا منهم 6  جزائريين وهم يوسف رقيقي, عز الدين لعقاب, حمزة ياسين, نسيم سعيدي, عبد  الرحمان منصوري و اسامة شبلاوي.

آخر تعديل على الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 17:04
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دراجات/تروبيكال "أميسا بونغو" /المرحلة الخامسة/: فوز الجزائري يوسف رقيقي
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 16:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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