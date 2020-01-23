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جيدو /بطولة الجزائر للأكابر: انطلاق المنافسة صباح اليوم الخميس بقاعة حرشة حسان

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - انطلقت صبيحة اليوم الخميس بالقاعة المتعددة الرياضات (حرشة حسان /الجزائر)، منافسات البطولة الوطنية للجيدو للأكابر، بمشاركة حوالي 530 مصارع من بينهم 170 مصارعة .

وتشمل هذه المنافسة الوطنية فئات الاوزان التالية : اقل من 60كلغ، اقل من 66 كلغ، اقل من 73 كلغ، اقل من 81 كلغ، اقل من 90 كلغ، اقل من 100 كلغ، اكثر من 100 كلغ، عند  الذكور، وأقل من48 كلغ ، اقل من 52كلغ، اقل من 57 كلغ، اقل من 63 كلغ، اقل من 70 كلغ، اقل من 78 كلغ، أكثر من 78 كلغ لدى الاناث.

وفضلا، عن فئة الاكابر، سيكون المجال مفتوح كذلك في هذه البطولة التي سيسدل عليها الستار يوم السبت  لمشاركة المصارعين من فئة الاشبال من اصحاب الدراجات الاولى  و الثانية والثالثة و كذا فئة الآمال.

وبعيدا عن طابعها التنافسي ، ستكون هذه البطولة الوطنية التي تعد المنافسة الاولى في الموسم الرياضي الحالي ، فرصة سانحة للمشاركين فيها للإعداد للمنافسات الدولية المقبلة، وفق ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة في وقت سابق.

ومن جهة أخرى، برمجت الاتحادية الجزائرية للجيدو، البطولة الوطنية  للأشبال (ذكور و اناث) ليوم 30 يناير الجاري 2020 بالقاعة المتعددة الرياضات الواقعة بحي 1006 مسكن بمدينة سطيف.

كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو /بطولة الجزائر للأكابر: انطلاق المنافسة صباح اليوم الخميس بقاعة حرشة حسان
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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