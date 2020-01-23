جيدو /بطولة الجزائر للأكابر: انطلاق المنافسة صباح اليوم الخميس بقاعة حرشة حسان

وتشمل هذه المنافسة الوطنية فئات الاوزان التالية : اقل من 60كلغ، اقل من 66 كلغ، اقل من 73 كلغ، اقل من 81 كلغ، اقل من 90 كلغ، اقل من 100 كلغ، اكثر من 100 كلغ، عند الذكور، وأقل من48 كلغ ، اقل من 52كلغ، اقل من 57 كلغ، اقل من 63 كلغ، اقل من 70 كلغ، اقل من 78 كلغ، أكثر من 78 كلغ لدى الاناث.

وفضلا، عن فئة الاكابر، سيكون المجال مفتوح كذلك في هذه البطولة التي سيسدل عليها الستار يوم السبت لمشاركة المصارعين من فئة الاشبال من اصحاب الدراجات الاولى و الثانية والثالثة و كذا فئة الآمال.

وبعيدا عن طابعها التنافسي ، ستكون هذه البطولة الوطنية التي تعد المنافسة الاولى في الموسم الرياضي الحالي ، فرصة سانحة للمشاركين فيها للإعداد للمنافسات الدولية المقبلة، وفق ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة في وقت سابق.

ومن جهة أخرى، برمجت الاتحادية الجزائرية للجيدو، البطولة الوطنية للأشبال (ذكور و اناث) ليوم 30 يناير الجاري 2020 بالقاعة المتعددة الرياضات الواقعة بحي 1006 مسكن بمدينة سطيف.