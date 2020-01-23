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كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون المحتلة: الفدرالية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي تأسف للاستغلال السياسي للرياضة

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 09:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

ليون (فرنسا) - أعربت الفدرالية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي يوم الاربعاء عن أسفها "للاستغلال السياسي للرياضة، من اجل تطبيع هذا الاحتلال الجائر" و ذلك على اثر قرار المغرب بتنظيم منافسات كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة (2020) بالعيون المحتلة التابعة لإقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 

وأوضح بيان صادر عن الفدرالية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي تلقته "وأج"  نسخة منه ان "الفدرالية تندد بإصرار المغرب على تنظيم منافسات كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة (2020) بالعيون المحتلة، معترضة بقوة على مسعى يتنافى مع الشرعية الدولية و اللوائح الاممية المتعلقة بتسوية النزاع في الصحراء الغربية".

وأضاف ذات المصدر ان "الموافقة التي اعطتها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم للاتحادية الملكية المغربية لكرة القدم على تنظيم منافسات كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة (2020) بالعيون المحتلة بالصحراء الغربية، تظل محاولة من النظام المغربي لتغليط بعض البلدان التي لا تقدر التبعات المترتبة عن هذا المسعى".

كما أشار البيان ذاته الى ان الهيئة الدولية قد دعت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم "الى اعادة النظر في قرار تنظيم" المغرب لهذا الحدث في هذه المدينة المحتلة و سلك "سبيل الشرعية الدولية" التي ترفع كل لبس عن طبيعة النزاع في الصحراء الغربية حيث تعالج الهيات الاممية هذا الملف على انه مسالة تصفية استعمار.

وتابع البيان ان " الفدرالية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي تدعو المنظمات الدولية سيما الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) و اللجنة الاولمبية الدولية الى تحمل مسؤوليتهما و التدخل بكل حزم لدى الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم و الاتحادية الملكية المغربية لكرة القدم".

كما ذكرت ذات الهيئة الدولية بان "الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم كانت تدعو دوما الى احترام القيم الانسانية و كافحت ببسالة ضد كل اشكال الاستعمار ابتداء من نظام الميز العنصري في جنوب افريقيا" معتبرة ان هذا القرار له "دوافع سياسية" و ان "مثل هذا الحدث قد يؤدي الى شرخ داخل الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم".

وخلص البيان في الاخير الى ان "الامم المتحدة لا زالت حتى اليوم تعتبر الصحراء الغربية اقليما غير مستقلا و العيون مدينة تحت الاحتلال".

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كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون المحتلة: الفدرالية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي تأسف للاستغلال السياسي للرياضة
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 09:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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