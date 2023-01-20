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كاس إفريقيا للأمم  لكرة اليد : فوز تونس على الجزائر (26-22)

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 09:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

تونس - تغلب المنتخب التونسي على نظيره الجزائري بنتيجة (26-22)، الشوط الأول (12-11) في مباراة جرت يوم الاربعاء بقاعة رادس لحساب المجموعة  الثانية  للدور الرئيسي لكاس افريقيا للأمم 2020 لكرة اليد الجارية من 16 إلى 26 يناير بتونس .

بهذا الفوز، يتصدر المنتخب التونسي حامل اللقب و منظم الدورة للمجموعة الرئيسية الثانية بمجموع 6 نقاط، متقدما على التوالي الجزائر (4 نقاط) والمغرب (2 ن) و الرأس الأخضر (0 ن).

في الدور نصف النهائي المقرر يوم الجمعة بقاعة رادس، يواجه المنتخب الجزائري نظيره المصري، متصدر المجموعة الرئيسية الأولى و الفائز اليوم على أنغولا (33-26) بينما تلعب تونس ضد أنغولا.

وكان منتخبا المغرب و الراس الأخضر قد أقصيا من دورة اللقب بعد تأهل منتخبي تونس و الجزائر للدور نصف النهائي.

ويتأهل الفائز باللقب لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يشارك صاحبا المركزين الثاني و الثالث في دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر أبريل المقبل بألمانيا و الدانمارك و النرويج.

 

 

الدور الرئيسي -  المجموعة الثانية:

 

الراس الاخضر - المغرب            25-31

 تونس - الجزائر                      26-22           

 

       الترتيب:           نقاط  لعب

1 . تونس         6     3    

--. الجزائر               4     3

3 . المغرب       2     3

  1. الرأس الأخضر 0 3

 

       مباريات لعبت:

 الراس الاخضر-  الجزائر  

23- 25

تونس-  المغرب          31-24.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
كاس إفريقيا للأمم  لكرة اليد : فوز تونس على الجزائر (26-22)
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 09:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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