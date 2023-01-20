كاس إفريقيا للأمم  لكرة اليد : فوز تونس على الجزائر (26-22)

بهذا الفوز، يتصدر المنتخب التونسي حامل اللقب و منظم الدورة للمجموعة الرئيسية الثانية بمجموع 6 نقاط، متقدما على التوالي الجزائر (4 نقاط) والمغرب (2 ن) و الرأس الأخضر (0 ن).
في الدور نصف النهائي المقرر يوم الجمعة بقاعة رادس، يواجه المنتخب الجزائري نظيره المصري، متصدر المجموعة الرئيسية الأولى و الفائز اليوم على أنغولا (33-26) بينما تلعب تونس ضد أنغولا.
وكان منتخبا المغرب و الراس الأخضر قد أقصيا من دورة اللقب بعد تأهل منتخبي تونس و الجزائر للدور نصف النهائي.
ويتأهل الفائز باللقب لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يشارك صاحبا المركزين الثاني و الثالث في دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر أبريل المقبل بألمانيا و الدانمارك و النرويج.
الدور الرئيسي - المجموعة الثانية:
الراس الاخضر - المغرب 25-31
تونس - الجزائر 26-22
الترتيب: نقاط لعب
1 . تونس 6 3
--. الجزائر 4 3
3 . المغرب 2 3
- الرأس الأخضر 0 3
مباريات لعبت:
الراس الاخضر- الجزائر
23- 25
تونس- المغرب 31-24.