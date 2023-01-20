كاس إفريقيا للأمم  لكرة اليد : فوز تونس على الجزائر (26-22)

منتوجات غابية: إنشاء حوالي عشرين مؤسسة مصغرة سنة 2019 -

للجزائر دور واضح في الدفع باتفاق السلام في مالي -

حماية مدنية: الجزائر تطمح إلى تدعيم قدراتها في التدخل بمعايير المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ -

ليبيا/دول جوار: اجتماع بالجزائر للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة -

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية -

صدور في الجريدة الرسمية للمرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور -

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء ثلاث دول -

إحياء الذكرى ال60 لإنشاء قيادة أركان جيش التحرير الوطني -

عيوب إنجاز السكنات: تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بتحديد الأسباب ومسؤولية مختلف المتدخلين -

وزير الشؤون الخارجية الألماني في زيارة عمل الى الجزائر يوم غد الخميس -

بلماضي: (كأس العالم-2022) انها بداية مغامرة جديدة -

المؤسسات المصغرة: نحو اعداد خريطة نشاطات لتوجيه المشاريع حسب متطلبات التنمية المحلية -

إيليزي: الهلال الأحمر الليبي يثمن الهبة التضامنية للجزائر مع الشعب الليبي -

الجزائر ستتوقف نهائيا عن إستيراد بذور البطاطا بحلول عام 2022 -

مكافحة الجريمة عبر الحدود: معالجة أكثر من 21 ألف قضية خلال 2019 -

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الاعلامية الوطنية العمومية والخاصة -

الجزائر تحتضن غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي -

مريم شرفي: إعداد أول تقرير عن وضع الطفولة خلال الأسابيع القليلة القادمة -

الجزائر تدين بقوة الهجمات الارهابية في بوركينا فاسو -