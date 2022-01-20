جيدو/ بطولة الجزائر للأكابر: أ كثر من 500 مصارع و مصارعة في الموعد بقاعة حرشة حسان

وعن هذه المنافسة اكّد المدير الفني الوطني سليم بوطبشة في تصريح ل" واج" : الامر يتعلق هنا بالمحطة التنافسية الاولى لفئة الاكابر لهذا الموسم، التي سيسعى فيها المشاركون الى الفوز بالألقاب و التألق على أمل الالتحاق بمختلف المنتخبات الوطنية بالإضافة الى ان هذه البطولة ستكون فرصة سانحة للمديرية الفنية الوطنية لتقييم المستوى الفني للمشاركين و البطولة بشكل عام"
واضاف ذات المتحدث :" فضلا عن فئة الاكابر، سيكون باب المشاركة في هذه البطولة الوطنية مفتوحا كذلك امام المصارعين الحاصلين على الدرجات الاولى و الثانية والثالثة من فئة الاشبال و كذا فئة الآمال وحتى الرياضيين المقيمين بالخارج الراغبين في المشاركة "مضيفا" ان البطولة بعيدا عن طابعها التنافسي،ستكون فرصة سانحة كذلك لتحضير المواعيد التنافسية المقبلة ".
و ستقام عملية الوزن الخاصة بهذه المنافسة يوم الاربعاء، ابتداء من الساعة ال00ر17سا فيما تقام عملية القرعة خلال الاجتماع الفني على الساعة ال00ر18سا، على ان تنطلق المنافسة يوم الخميس على الساعة التاسعة 00ر09سا صباحا .
ومن جهة اخرى، برمجت الاتحادية الجزائرية البطولة الوطنية للأشبال (ذكور و اناث) ليوم 30 يناير الجاري 2020 بالقاعة المتعددة الرياضات الواقعة بحي 1006 مسكن بمدينة سطيف .