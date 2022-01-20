جيدو/ بطولة الجزائر للأكابر: أ كثر من 500 مصارع و مصارعة في الموعد بقاعة حرشة حسان

الجزائر - تنشط فعاليات البطولة الوطنية للجيدو (اكابر) المقررة في الفترة الممتدة من 23 الى 25 يناير الجاري، من قبل 530 مصارع من بينهم 170 مصارعة، حسب ما علمته "واج" لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.وتشمل هذه المنافسة الوطنية فئات الاوزان التالية : اقل من 60كلغ، اقل من 66 كلغ، اقل من 73 كلغ، اقل من 81 كلغ، اقل من 90 كلغ، اقل من 100 كلغ، اكثر من 100 كلغ، عند الذكور، وأقل من48 كلغ ، اقل من 52كلغ، اقل من 57 كلغ، اقل من 63 كلغ، اقل من 70 كلغ، اقل من 78 كلغ، أكثر من 78 كلغ لدى الاناث.