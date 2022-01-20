Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جيدو/ بطولة الجزائر للأكابر: أ كثر من 500 مصارع و مصارعة في الموعد بقاعة حرشة حسان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
جيدو/ بطولة الجزائر للأكابر: أ كثر من 500 مصارع و مصارعة في الموعد بقاعة حرشة حسان

الجزائر - تنشط فعاليات البطولة الوطنية للجيدو (اكابر) المقررة في الفترة الممتدة من 23 الى 25 يناير الجاري، من قبل 530 مصارع من  بينهم 170 مصارعة، حسب ما علمته "واج" لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.وتشمل هذه المنافسة الوطنية فئات الاوزان التالية : اقل من 60كلغ، اقل من 66 كلغ، اقل من 73 كلغ، اقل من 81 كلغ، اقل من 90 كلغ، اقل من 100 كلغ، اكثر من 100 كلغ، عند الذكور، وأقل من48 كلغ ، اقل من 52كلغ، اقل من 57 كلغ، اقل من 63 كلغ، اقل من 70 كلغ، اقل من 78 كلغ، أكثر من 78 كلغ لدى الاناث.

وعن هذه المنافسة اكّد المدير الفني الوطني سليم بوطبشة في تصريح ل" واج" : الامر يتعلق هنا بالمحطة التنافسية الاولى لفئة الاكابر لهذا الموسم، التي سيسعى فيها  المشاركون الى الفوز بالألقاب و التألق على أمل الالتحاق بمختلف المنتخبات الوطنية بالإضافة الى ان هذه البطولة ستكون فرصة سانحة للمديرية الفنية الوطنية لتقييم المستوى الفني  للمشاركين و البطولة بشكل عام"

واضاف ذات المتحدث :" فضلا عن  فئة الاكابر، سيكون باب المشاركة في هذه البطولة الوطنية مفتوحا كذلك امام المصارعين الحاصلين على الدرجات الاولى و الثانية  والثالثة من فئة الاشبال و كذا فئة الآمال وحتى الرياضيين المقيمين بالخارج الراغبين في المشاركة "مضيفا" ان البطولة بعيدا عن طابعها التنافسي،ستكون فرصة سانحة كذلك لتحضير المواعيد التنافسية المقبلة  ".

و ستقام عملية الوزن الخاصة بهذه المنافسة يوم الاربعاء، ابتداء من الساعة ال00ر17سا فيما تقام عملية القرعة خلال الاجتماع الفني على الساعة ال00ر18سا، على ان تنطلق المنافسة يوم الخميس على الساعة التاسعة 00ر09سا صباحا .

ومن جهة اخرى، برمجت الاتحادية الجزائرية البطولة الوطنية  للأشبال (ذكور و اناث) ليوم 30 يناير الجاري 2020 بالقاعة المتعددة الرياضات الواقعة بحي 1006 مسكن بمدينة سطيف .

كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو/ بطولة الجزائر للأكابر: أ كثر من 500 مصارع و مصارعة في الموعد بقاعة حرشة حسان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.22

الجزائر ستتوقف نهائيا عن إستيراد بذور البطاطا بحلول عام 2022

20.01.22

مكافحة الجريمة عبر الحدود: معالجة أكثر من 21 ألف قضية خلال 2019

20.01.22

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الاعلامية الوطنية العمومية…

20.01.22

الجزائر تحتضن غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

20.01.22

مريم شرفي: إعداد أول تقرير عن وضع الطفولة خلال الأسابيع القليلة القادمة

20.01.22

الجزائر تدين "بقوة" الهجمات الارهابية في بوركينا فاسو

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا