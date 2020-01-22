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رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل يلعبان آخر أوراقهما

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 13:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل يلعبان آخر أوراقهما

الجزائر - يلعب ممثلا الكرة الجزائرية في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية, اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل, آخر أوراقهما من أجل بعث حظوظهما في التأهل للدور ربع النهائي لدى مواجهتهما على التوالي و خارج قواعدهما الوداد البيضاوي المغربي و نادي فيتا كلوب الكونغولي, بمناسبة اجراء الجولة الخامسة و ما قبل الأخيرة المقررة يومي الجمعة و السبت.       

بالنسبة لاتحاد الجزائر المتواجد ضمن المجموعة الثالثة (مرتبة 3 - 2ن), فسيتنقل إلى الدار البيضاء لمحاولة رفع التحدي أمام الوداد البيضاوي (2 - 6ن) العائد بتعادل ثمين من لواندا أمام بترو اتلتيكو الأنغولي (2-2).

وستكون مهمة الاتحاد العاصمي صعبة للغاية خاصة وأنه عاد من بريتوريا بالهزيمة في المباراة الأخيرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (1-2), و ذلك أمام منافس يسعى لضمان تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي قبل الأوان.

فهزيمة جديدة لأصحاب اللونين "الأسود و الأحمر" ستقضي نهائيا على آمالهم في المرور للدور ربع النهائي, مما يتطلب منهم العودة من الدار البيضاء بنقاط الفوز.

و تحسبا لهذه المباراة, سيستفيد المدرب بلال دزيري من عودة المدافع وليد عرجي و لاعب الوسط الطاهر بن خليفة, فيما تبقى مشاركة زكريا بن شاعة المصاب بتمدد على مستوى الفخذ غير مؤكدة.

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وفي اللقاء الثاني للمجموعة ذاتها, سيكون بترو اتلتيكو الأنغولي (3 - 2ن) في نفس وضعية اتحاد الجزائر حيث سيستضيف رائد ترتيب المجموعة, ماميلودي صن داونز (1 - 10 ن) بنية إحداث المفاجأة لعله يستعيد آماله في التأهل.

أما شبيبة القبائل صاحبة المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط, فستتنقل إلى كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) لمواجهة فيتا كلوب (4 - 1ن) و التي ستكون آخر فرصة للكناري من أجل العودة من جديد في سباق التأهل.

فبعد تعادلها بميدانها أمام الرجاء البيضاوي المغربي (0-0) بتيزي وزو لحساب الجولة الرابعة, ستكون شبيبة القبائل مطالبة بتحقيق الفوز أمام صاحب المركز الأخير الذي أقصي مسبقا من المنافسة.

ويقول المدرب المؤقت جان إيف شاي الذي خلف مواطنه هوبار فيلود المقال من منصبه ما يلي: "لنا رغبة كبيرة في الفوز باللقاء من أجل الإبقاء على آمالنا في التأهل للدور ربع النهائي حتى لا نندم على تضييعنا الفرصة فيما بعد".

أما الترجي التونسي, حامل لقب النسختين الأخيرتين (1 - 10 ن), فسيستقبل الرجاء البيضاوي (2 - 7 ن) في اللقاء الثاني للمجموعة الرابعة. وسيكون الترجي بترسانة لاعبيه الجزائريين على موعد مع حجز تذكرة الدور ربع النهائي في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 13:12
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رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل يلعبان آخر أوراقهما
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 13:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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