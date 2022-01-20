مونديال 2022 (منطقة افريقيا): نتائج القرعة في صالح الخضر

القاهرة - تقاسمت الجزائر بطل افريقيا المجموعة "أ" مع كل من بوركينافاسو و النيجر و جيبوتي حسب نتائج قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي نظمت يوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية و هي مجموعة سهلة بالنسبة للأفناك.

وسيكون أشبال بلماضي أبطال القارة السمراء على موعد مع ثلاث مباريات سهلة نوعا ما خصوصا و أنهم عازمون على انتزاع تأشيرة الذهاب لمونديال قطر 2022 ليتصالحوا مع الأفراح مجددا بعد ثماني سنوات من الغياب.

وستكون بوركينافاسو من المنتخبات التي ستقابلها الجزائر خلال التصفيات لكنها لم تعد بنفس القوة خاصة و أنها بلغت الدور الأخير للتصفيات المؤهلة لمونديال 2014 حيث أقصيت على يد الخضر (2-3 و 1-0) كما انها لعبت نهائي كان 2013.

وحسب آخر تصنيف للفيفا تحتل بوركينافاسو المرتبة 59 عالميا حيث لم تتمكن من التأهل للدور النهائي لكأس افريقيا 2019 التي احتضنتها مصر إضافة إلى ان نجوم المنتخب البوركينابي على غرار جوناثان بيتروابا أحسن لاعب في كان 2013 و القائد شارلز كابوري و الهدافين أريستيد بانسي و آلان تراوري و المدافع بكاري كوني قد اعتزلوا اللعب دوليا في حين أن الجيل الجديد من اللاعبين يجدون صعوبات في فرض أنفسهم على المستوى الإفريقي.

من جهة أخرى تعتبر جيبوتي و النيجر منتخبات صغيرة حيث ان تواجدهم في الدور الثاني هو في حد ذاته أداء كبير.

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ولم يتمكن الفريق النيجري تحت قيادة الناخب الفرنسي جون غي والم منذ نوفمبر 2019 خلفا للإيفواري فرانسوا زهوي من الارتقاء لخانة كبار المنتخبات الافريقية حيث اكتفى بالتركيز على التأهل إلى كأس افريقيا للأمم 2021 التي ستقام بالكاميرون.

وكان منتخب النيجر، الذي يحتل المرتبة 112 في ترتيب الفيفا، قد واجه نظيره الجزائري خلال مناسبتين في تصفيات كأس العالم حيث أن الكلمة الاخيرة كانت للمنتخب الجزائري.

وبخصوص منتخب جيبوتي، الذي لم تسبق له المشاركة في كأس امم افريقيا، فقد تمكن هذا الاخير من تحقيق انجاز مهم بعد بلوغه الدور الثاني من التصفيات حيث تغلب هذا الاخير على منتخب اسواتيني خلال الدور الأول.

وسيتمكن منتخب جيبوتي، تحت قيادة المدرب الفرنسي فرانسوا جوليان مات (37 سنة)، من اللعب في مصاف الكبار بجانب ابطال افريقيا و هو ما يعتبر حلما و تحديا في نفس الوقت.

وقبل مواجهة منتخب استواني ذهابا و ايابا، كان الناخب الفرنسي قد قاد منتخب جيبوتي في ثلاثة مقابلات منها مقابلتين مع منتخب إثيوبيا و اخرى ضد منتخب الصومال و كذا مباراة ضد منتخب استويني.

للتذكير، سيلعب المنتخب الذي يتصدر مجموعته مباراة فاصلة للتأهل الى كأس العالم 2022 حيث ستحجز خمس منتخبات افريقية مقعدا في مونديال قطر.