Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سباحة/ بطولة الجزائر: بروز عرجون ومجاهد في سباقات اليوم الأول

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 09:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
سباحة/ بطولة الجزائر: بروز عرجون ومجاهد في سباقات اليوم الأول

الجزائر - تألق الثنائي الدولي عبد الله عرجون ونسرين مجاهد بإسقاطه للرقم القياسي الجزائري في تخصصي 200 م على الظهر و 100 م أربع سباحات، تواليا، يوم الثلاثاء، بمناسبة افتتاح بطولة الجزائر المفتوحة والبطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط) بالحوض الصغير (25 مترا)، الجارية بين 21 و 25 يناير بمسبح "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر).

ونال عرجون (19 سنة) لقب سباق 200 متر سباحة على الظهر بسيطرته على النهائي بتوقيت قدره (1 د 58 ثا 43 ج)، مُحسنا بذلك الرقم القياسي الوطني السابق الذي كان بحوزته (1 د 58 ثا 71) بواقع 28 جزء من المئة.

وتُوجت مجاهد (20 سنة) بذهبية 100 متر أربع سباحات بزمن (1 د 03 ثا 37 ج)، لتُحطم سباحة المجمع البترولي، الرقم القياسي الوطني القديم (1 د 04 ثا 34 ج) الذي كان بحوزة زميلتها رانيا نفسي.

كما تجدر الإشارة إلى التوقيت المتميز الذي حققه سباح المجمع البترولي، جواد سيود، الذي اقترب من إسقاط الرقم القياسي الوطني لسباق 100 أربع سباحات بواقع 13 جزء من المئة، حيث افتك المعدن النفيس خلال النهائي بزمن (54 ثا 82 ج)، بينما يبقى الرقم القياسي القديم بحوزة الدولي الجزائري السابق، نبيل كباب (54 ثا 82 ج) منذ سنوات طويلة.

وعند الفئات الصغرى، برزت السباحة الصاعدة، خنساء بلقاسمي (15 سنة)، بتتويجها بذهبية 200 متر على الصدر عند الوسطيات  ولدى الكبريات (البطولة المفتوحة).     

وفي حوار مع "وأج" أوضح مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان، أنه "بما أن هذه المنافسة تضم بطولتين فقد تنافس السباحون لفئتي الأصاغر والأواسط أثناء الحصة الصباحية على منصة التتويج، كما تمكنت العناصر التي حققت وقت مؤهل إلى خوض نهائي البطولة المفتوحة على غرار بلقاسمي والتي فازت بلقب الفئتين لتخصص 200 متر على الصدر.

عند الإناث (صغريات) شهدنا منافسة بين المجمع البترولي و نادي عيون الترك".

وأضاف التقني بخصوص البطولة المفتوحة "عند فئة الأكابر، سجلنا سيطرة تامة في أغلب السباقات لعناصر المجمع البترولي، مع تسجيل رقم قياسي للسباحة مجاهد في 100 م متنوع، بينما اكتفى اتحاد الجزائر بذهبيتي جاب الله في 400 م حرة وبلقاسمي (200 م على الصدر)، وذهبية واحدة لنادي بريد الجزائر من نصيب عرجون (200 م على الظهر)".

واختتم بن عبد الرحمان حديثه "وترجع سيطرة المجمع لامتلاكه 85 بالمئة من سباحي النخبة، سيما باستقدام الثلاثي شوشار، خندريش وبلمان من الاتحاد".

وفيما يخص الترتيب العام المؤقت للميداليات (مختلط)، يتقدم المجمع البترولي الكوكبة برصيد 5 ذهبيات، متبوعا باتحاد الجزائر (2 ذهبية) و بريد الجزائر (1 ذهبية).

تتواصل فعاليات البطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط)، بإجراء السباقات النهاية خلال الفترة الصباحية (30ر8 سا)، والتي تشهد أيضا إجراء تصفيات البطولة الوطنية المفتوحة، بينما تُجرى نهائيتها خلال الحصة المسائية (00ر18 سا).

للتذكير أنه وعلى غير العادة، قررت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للسباحة خلال هذا الموسم الرياضي، جمع منافستي بطولة الجزائر المفتوحة و البطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط) ضمن منافسة واحدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
سباحة/ بطولة الجزائر: بروز عرجون ومجاهد في سباقات اليوم الأول
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 09:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.22

مونديال 2022 (منطقة افريقيا): نتائج القرعة في صالح الخضر

20.01.22

نصف مليار شخص في العالم يعانون من الأجور غير الكافية

20.01.22

سباحة/ بطولة الجزائر: بروز عرجون ومجاهد في سباقات اليوم الأول

20.01.22

رايس أمبولحي يحرز جائزة أفضل حارس مرمى لشهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

20.01.22

تبسة: اكتشاف لوحة فسيفسائية جديدة ببلدية نقرين

20.01.22

دورة كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون المحتلة "قرار سياسي محض"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

عنابة: نحو تسليم أشغال المحطة البحرية الجديدة "خلال صيف 2020"

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها