سباحة/ بطولة الجزائر: بروز عرجون ومجاهد في سباقات اليوم الأول

الجزائر - تألق الثنائي الدولي عبد الله عرجون ونسرين مجاهد بإسقاطه للرقم القياسي الجزائري في تخصصي 200 م على الظهر و 100 م أربع سباحات، تواليا، يوم الثلاثاء، بمناسبة افتتاح بطولة الجزائر المفتوحة والبطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط) بالحوض الصغير (25 مترا)، الجارية بين 21 و 25 يناير بمسبح "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر).

ونال عرجون (19 سنة) لقب سباق 200 متر سباحة على الظهر بسيطرته على النهائي بتوقيت قدره (1 د 58 ثا 43 ج)، مُحسنا بذلك الرقم القياسي الوطني السابق الذي كان بحوزته (1 د 58 ثا 71) بواقع 28 جزء من المئة.

وتُوجت مجاهد (20 سنة) بذهبية 100 متر أربع سباحات بزمن (1 د 03 ثا 37 ج)، لتُحطم سباحة المجمع البترولي، الرقم القياسي الوطني القديم (1 د 04 ثا 34 ج) الذي كان بحوزة زميلتها رانيا نفسي.

كما تجدر الإشارة إلى التوقيت المتميز الذي حققه سباح المجمع البترولي، جواد سيود، الذي اقترب من إسقاط الرقم القياسي الوطني لسباق 100 أربع سباحات بواقع 13 جزء من المئة، حيث افتك المعدن النفيس خلال النهائي بزمن (54 ثا 82 ج)، بينما يبقى الرقم القياسي القديم بحوزة الدولي الجزائري السابق، نبيل كباب (54 ثا 82 ج) منذ سنوات طويلة.

وعند الفئات الصغرى، برزت السباحة الصاعدة، خنساء بلقاسمي (15 سنة)، بتتويجها بذهبية 200 متر على الصدر عند الوسطيات ولدى الكبريات (البطولة المفتوحة).

وفي حوار مع "وأج" أوضح مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان، أنه "بما أن هذه المنافسة تضم بطولتين فقد تنافس السباحون لفئتي الأصاغر والأواسط أثناء الحصة الصباحية على منصة التتويج، كما تمكنت العناصر التي حققت وقت مؤهل إلى خوض نهائي البطولة المفتوحة على غرار بلقاسمي والتي فازت بلقب الفئتين لتخصص 200 متر على الصدر.

عند الإناث (صغريات) شهدنا منافسة بين المجمع البترولي و نادي عيون الترك".

وأضاف التقني بخصوص البطولة المفتوحة "عند فئة الأكابر، سجلنا سيطرة تامة في أغلب السباقات لعناصر المجمع البترولي، مع تسجيل رقم قياسي للسباحة مجاهد في 100 م متنوع، بينما اكتفى اتحاد الجزائر بذهبيتي جاب الله في 400 م حرة وبلقاسمي (200 م على الصدر)، وذهبية واحدة لنادي بريد الجزائر من نصيب عرجون (200 م على الظهر)".

واختتم بن عبد الرحمان حديثه "وترجع سيطرة المجمع لامتلاكه 85 بالمئة من سباحي النخبة، سيما باستقدام الثلاثي شوشار، خندريش وبلمان من الاتحاد".

وفيما يخص الترتيب العام المؤقت للميداليات (مختلط)، يتقدم المجمع البترولي الكوكبة برصيد 5 ذهبيات، متبوعا باتحاد الجزائر (2 ذهبية) و بريد الجزائر (1 ذهبية).

تتواصل فعاليات البطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط)، بإجراء السباقات النهاية خلال الفترة الصباحية (30ر8 سا)، والتي تشهد أيضا إجراء تصفيات البطولة الوطنية المفتوحة، بينما تُجرى نهائيتها خلال الحصة المسائية (00ر18 سا).

للتذكير أنه وعلى غير العادة، قررت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للسباحة خلال هذا الموسم الرياضي، جمع منافستي بطولة الجزائر المفتوحة و البطولة الوطنية الشتوية (أصاغر-أواسط) ضمن منافسة واحدة.