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رايس أمبولحي يحرز جائزة أفضل حارس مرمى لشهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
رايس أمبولحي يحرز جائزة أفضل حارس مرمى لشهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

الرياض  - حصد الجزائري رايس أمبولحي حارس مرمى الاتفاق جائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأفضل حارس لشهر ديسمبر الماضي، في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب للتونسي سعد بقير لاعب خط الوسط لنادي أبها، أما مدرب نادي الرائد الألباني بيسنيك هاسيك أحرز جائزة أفضل مدرب .

ووفقاً للجنة الفنية بالرابطة فإن هاسيك استحق جائزة أفضل مدرب، نظير تمكنه من الصعود بفريقه من المركز الـ 13 إلى المركز السادس خلال الجولات (9، 10، 11، 12، 13)، بعد أن حصد العلامة الكاملة في المواجهات الخمس.

يما جاء اختيار اللاعب سعد بقير لجائزة أفضل لاعب، والجزائري رايس أمبولحي حارس مرمى الاتفاق لجائزة أفضل حارس، نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي أعلنت عنها اللجنة الفنية في وقت سابق.

وكانت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في وقت سابق عن دمج لقاءات شهر نوفمبر مع لقاءات شهر ديسمبر، في جوائز الرابطة الشهرية، بسبب تغيير جدولة الجولات الـ 11 – 15 والتي أعلنت عنها لجنة المسابقات بالرابطة في الـ 28 من نوفمبر الماضي.

يذكر أن اللجنة الفنية تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.

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رايس أمبولحي يحرز جائزة أفضل حارس مرمى لشهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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