الألعاب المتوسطية وهران 2021: توفر الاعتمادات المالية يمنح نفسا جديدا للمشاريع الخاصة بالطبعة ال19

وهران - تعرف المشاريع الجاري إنجازها بوهران والتي تخص قطاعات مختلفة تحسبا لاحتضان المدينة للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2021، تقدما محسوسا في وتيرة الأشغال في ظل "توفر الاعتمادات المالية المخصصة لها"، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وترأس لهذا الغرض والي وهران عبد القادر جلاوي اليوم الثلاثاء بمقر الولاية اجتماعا تقنيا بحضور المدراء التنفيذيين المعنيين بمختلف المشاريع المتعلقة بهذه الألعاب، "خصص لتقديم عروض قطاعية مفصلة حول كل العراقيل الإدارية والمالية والتقنية المسجلة على مستوى مختلف الورشات، وكذا تقييم الوضعية الحالية للأشغال"، يضيف نفس المصدر.

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد "على ضرورة تضافر كل الجهود من قبل مختلف المتدخلين والمتابعة الميدانية والمستمرة لهذه المشاريع، سواء من قبل المصالح الإدارية بصفتها صاحبة المشاريع، وكذا من قبل مختلف المصالح التقنية ومكاتب الدراسات والمؤسسات المكلفة بالإنجاز."

وخصصت السلطات العمومية لحد الآن ما لا يقل عن 800 مليون دولار لإنجاز المشاريع المخصصة للألعاب المتوسطية، وفق ما صرح به الوزير السابق للقطاع خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الدولية للألعاب مطلع شهر ديسمبر المنصرم بوهران.

ويتعلق الأمر بمشاريع رياضية هيكلية التي يجري إنجازها حاليا على غرار المركب الأولمبي 40.000 مقعد والقرية المتوسطية، وأخرى قديمة استفادت من أشغال إعادة تهيئة، على غرار المسبح الأولمبي، قصر الرياضة حمو بوتليليس، مركب التنس، مركز الفروسية عنتر بن شداد، حقل الرماية، مركز تكوين إطارات الشباب والرياضة ومركب أحمد زبانة.

كما تم إطلاق مشاريع متعلقة بقطاعات أخرى، على غرار تهيئة المنطقة المحيطة بالمركب الأولمبي والقرية المتوسطية، تهيئة المحاور الطرقية وإنهاء أشغال إنجاز مشاريع هامة في قطاعي الأشغال العمومية والنقل مثل الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب، الطريق الاجتنابي الخامس، تهيئة وعصرنة ''تليفيريك'' وهران وإنجاز المحطة الجوية الجديدة بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، وغيرها من المشاريع الهيكلية التي يجري إنجازها في إطار هذه الألعاب.

ومعلوم أن الهياكل الرياضية الجديدة أو تلك التي تخضع لعملية إعادة تهيئة من المقرر استلامها كليا في آجال لا تتعدى نهاية شهر يونيو المقبل، تحسبا لوضعها حيز التجربة قبل عام من انطلاق الألعاب المتوسطية المبرمجة من 26 يونيو إلى 5 يوليو 2021، وذلك تنفيذا لتعليمات اللجنة الدولية للألعاب التي يرأسها الجزائري عمار عدادي.