الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران 1-0 وتصعد إلى الصف الثالث

الجزائر ـ تفوق فريق شبيبة القبائل على ضيفه مولودية وهران بنتيجة (1-0)ـ الشوط الأول (1-0)ـ اليوم الاثنين بملعب الفاتح نوفمبر 1954 بتيزي وزوـ لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد نبيل سعدو (د 32)ـ لصالح فريق "الكناري". للإشارة أن المولودية الوهرانية أكملت اللقاء -الذي لعب دون جمهور- بعشرة لاعبين إثر طرد متوسط الميدان الدفاعيـ عبد الحفيظ بن عمارة (د 54).

وبفضل هذا الفوزـ ارتقت شبيبة القبائل الي الصف الثالث مؤقتا برصيد 24 نقطةـ مُزيحة اتحاد الجزائر الذي يلعب حاليا في ملعب أولمبي الشلف برسم تسوية رزنامة نفس الجولة. بينما تجمد فريق "الحمراوة" عند المرتبة السادسة (20 ن).

ويجري آخر لقاء عن تسوية رزنامة الجولة الـ 13 بين نادي بارادو - شباب قسنطينة (00ر17 سا)ـ يوم الخميس 23 يناير الجاري.

النتائج الجزئية :

شبيبة القبائل - مولودية وهران 1 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر (جارية حاليا)

السبت 7 ديسمبر 2019 :

نصر حسين داي - نجم مقرة 0 - 1

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة 1 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 3 - 1

وفاق سطيف - جمعية عين مليلة 4 - 0

اتحاد بسكرة - أهلي برج بوعريريج 0 - 0

الخميس 23 يناير

2020 :

نادي بارادو - شباب قسنطينة (00ر17 سا)

الترتيب نقاط لعب

شباب بلوزداد 29 15 (بطل شتوي)

----------------------------------------------

مولودية الجزائر 27 15 شبيبة القبائل 24 15 اتحاد الجزائر 23 14 اتحاد بلعباس 22 15 مولودية وهران 20 14

--. وفاق سطيف 20 15

شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

نادي بارادو 18 14 أولمبي الشلف 16 14

--. نجم مقرة 16 15