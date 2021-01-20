Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران 1-0 وتصعد إلى الصف الثالث

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 10:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران 1-0 وتصعد إلى الصف الثالث

 الجزائر ـ  تفوق فريق شبيبة القبائل على ضيفه مولودية وهران بنتيجة (1-0)ـ الشوط الأول (1-0)ـ اليوم الاثنين بملعب الفاتح نوفمبر 1954 بتيزي وزوـ لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد نبيل سعدو (د 32)ـ لصالح فريق "الكناري". للإشارة أن المولودية الوهرانية أكملت اللقاء -الذي لعب دون جمهور- بعشرة لاعبين إثر طرد متوسط الميدان الدفاعيـ عبد الحفيظ بن عمارة (د 54).

وبفضل هذا الفوزـ ارتقت شبيبة القبائل الي الصف الثالث مؤقتا برصيد 24 نقطةـ مُزيحة اتحاد الجزائر الذي يلعب حاليا في ملعب أولمبي الشلف برسم تسوية رزنامة نفس الجولة. بينما تجمد فريق "الحمراوة" عند المرتبة السادسة (20 ن).

ويجري آخر لقاء عن تسوية رزنامة الجولة الـ 13 بين نادي بارادو - شباب قسنطينة (00ر17 سا)ـ يوم الخميس 23 يناير الجاري.

                   النتائج الجزئية :

 

         شبيبة القبائل - مولودية وهران          1 - 0

         أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر           (جارية حاليا)

 

         السبت 7 ديسمبر 2019  :

نصر حسين داي - نجم مقرة             0 - 1

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة          1 - 0            

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر        3 - 1

وفاق سطيف - جمعية عين مليلة        4 - 0

اتحاد بسكرة - أهلي برج بوعريريج    0 - 0

 

         الخميس 23 يناير

2020 :

نادي بارادو - شباب قسنطينة            (00ر17 سا)

 

 

الترتيب                          نقاط  لعب

  1. شباب بلوزداد 29 15 (بطل شتوي)

----------------------------------------------

  1. مولودية الجزائر 27     15
  2. شبيبة القبائل       24        15
  3. اتحاد الجزائر              23       14
  4. اتحاد بلعباس 22      15
  5. مولودية وهران 20 14

--. وفاق سطيف              20         15

  1. شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة      19     15

--. شبيبة الساورة           19     15

--. أهلي برج بوعريريج          19     15

  1. نادي بارادو          18     14
  2. أولمبي الشلف 16 14

--. نجم مقرة                        16       15

  1. نصر حسين داي 15        15
  2. اتحاد بسكرة 14 15..
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران 1-0 وتصعد إلى الصف الثالث
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 10:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.21

وفاة أحمد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي"

20.01.21

تجارة: رفع حجم الصادرات خارج المحروقات أهم تحديات الخماسي الجاري

20.01.21

عماري يناقش إنشاء التعاونيات مع ممثلي الغرف الفلاحية 

20.01.21

تسوية الأزمة الليبية: ندوة برلين تؤكد على الدور الهام لبلدان الجوار

20.01.21

جمارك: التكفل التدريجي ضمن نظام المعلومات بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية

20.01.21

توقيع اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ومركز…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

توقيف (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت وبومرداس والوادي

20.01.20

بلادهان يترأس اجتماعا رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق لأجل السلم والمصالحة في مالي

20.01.20

فوفينام فيات فوداو: هاجر الخراز، بطلة العالم ثلاث مرات ومتعطشة دائما للألقاب