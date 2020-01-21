Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم داخل القاعة/كأس افريقيا بالعيون المحتلة: الجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية تندد "بالاستغلال السياسي للرياضة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - تأسفت الجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية اليوم الاثنين و نددت بقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بإقامة منافسات كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة (28 يناير- 7 فبراير) في المدينة الصحراوية العيون المحتلة من طرف المغرب.

وأوضحت الجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية في بيان لها انها "بعد أن علمت بإقامة منافسات كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 من قبل المغرب بمدينة العيون المحتلة و التابعة لأراضي الجمهورية العربية الصحراويةـ تتأسف و تندد بالاستغلال السياسي للرياضة الرامي الى تطبيع هذا الاحتلال التعسفي".

وتعتبر منظمة الامم المتحدةـ مدينة العيون الواقعة في الصحراء الغربية اقليما غير مستقلا تحت وطأة الاحتلال المغربي.

ويأتي موقف الجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية بعد ردود فعل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) و اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية اللذين نددا بإقامة هذه المنافسة في مدينة العيون المحتلة.

واستحسنت الجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية القرار الذي اتخذته (فاف) برفض الدعوة التي قد تواجهها لها الكاف لحضور تظاهرات إحياء الذكرى ال63 لإنشاء هذه الأخيرة (8 فبراير المقبل)ـ معربة عن "دعمها لموقف الجزائر الصارم و الثابتـ في العمل على الحفاظ على حسن الجوار و توطيد علاقاتها مع بلدان المغرب العربي و كذا في مكافحة كل أشكال الاحتلال و الاستعمار".

وبالإضافة الى الجزائرـ قد اعلنت جنوب افريقيا على لسان اتحاديتها لكرة القدم عن انسحاب فريقها الوطني من دورة كرة القدم داخل القاعة / كأس افريقيا 2020.

وأوضح بيان للاتحادية الجنوب افريقية ان "الهيئة الكروية قد قررت الانسحاب (...) لان المغرب يصر على تنظيم الدورة في العيون التي تقع في الصحراء الغربية المتنازع عليها"ـ مضيفا "اننا واعون بإمكانية التعرض لغرامة يفرضها علينا الاتحاد الافريقي لكرة القدم و التبعات الاخرى التي قد تنجر عن قرارنا".

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم داخل القاعة/كأس افريقيا بالعيون المحتلة: الجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية تندد "بالاستغلال السياسي للرياضة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.21

وفاة أحمد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي"

20.01.21

تجارة: رفع حجم الصادرات خارج المحروقات أهم تحديات الخماسي الجاري

20.01.21

عماري يناقش إنشاء التعاونيات مع ممثلي الغرف الفلاحية 

20.01.21

تسوية الأزمة الليبية: ندوة برلين تؤكد على الدور الهام لبلدان الجوار

20.01.21

جمارك: التكفل التدريجي ضمن نظام المعلومات بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية

20.01.21

توقيع اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ومركز…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

توقيف (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت وبومرداس والوادي

20.01.20

بلادهان يترأس اجتماعا رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق لأجل السلم والمصالحة في مالي

20.01.20

فوفينام فيات فوداو: هاجر الخراز، بطلة العالم ثلاث مرات ومتعطشة دائما للألقاب