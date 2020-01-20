بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار: المنتخب الجزائري ينهي مشاركته بحصيلة 15 ميدالية

واثرى المنتخب الجزائري للدراجات, الذي كان في حوزته 11 ميدالية بعد منافسات اليوم الثالث, رصيده بثلاث ميداليات في الجولة الاخيرة التي جرت مساء امس الاحد. وتألقت نسرين حويلي بإحرازها لميداليتين خلال اليوم الاخير الاولي ذهبية في سباق ال500 متر (وسطيات), و الثانية فضية في سباق اومنيوم 500 متر . و كانت المدالية الثالثة من معدن الفضة من انجاز الدراج الخصيب ساسان على مسافة 1 كلم (نخبة/رجال), فيما كانت الرابعة من نصيب ياسين شعلال .