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بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار: المنتخب الجزائري ينهي مشاركته بحصيلة 15 ميدالية

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 18:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات
بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار: المنتخب الجزائري ينهي مشاركته بحصيلة 15 ميدالية

الجزائر- عاد المنتخب الوطني الجزائري للدراجات (اناث و ذكور) اليوم الاثنين الى ارض الوطن , وهو يحمل في جعبته حصادا مشرفا  يتمثل في  15 ميدالية في المجموع , منها أربع ذهبيات و ست (6) فضيات و (5) برونزيات),بعد مشاركته في البطولة الافريقية لسباق الدراجات على المضمار التي اسدل عليها الستار مساء امس الاحد بالقاهرة ( من 16 الى 19 يناير2020 ) .

واثرى المنتخب الجزائري للدراجات, الذي كان في حوزته 11 ميدالية بعد منافسات اليوم الثالث, رصيده بثلاث ميداليات في الجولة الاخيرة التي جرت مساء  امس الاحد. وتألقت نسرين حويلي  بإحرازها لميداليتين خلال اليوم الاخير  الاولي ذهبية  في سباق ال500 متر (وسطيات),  و الثانية  فضية في سباق اومنيوم 500 متر . و كانت المدالية الثالثة من معدن الفضة من انجاز الدراج الخصيب ساسان على مسافة 1 كلم (نخبة/رجال), فيما كانت الرابعة من نصيب ياسين شعلال .

ونشطت الطبعة السادسة للبطولة الافريقية للدراجات على المضمار من قبل 12 دولة وهي الجزائر, مصر (البلد المنظم), ليبيا, المغرب, السيشل, كينيا, بوروندي, بوركينافاسو, كوت ديفوار, السودان, جنوب افريقيا ونيجيريا.

 

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بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار: المنتخب الجزائري ينهي مشاركته بحصيلة 15 ميدالية
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 18:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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