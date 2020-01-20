﻿كأس افريقيا 2020 بمدينة العيون المحتلة: اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تطالب الكاف بتفادي "كل فعل يعيق عمل الأمم المتحدة"

الجزائر - طالبت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يوم الأحد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) بتفادي "كل فعل أو مناورة ذات جوهر سياسي" يعيق عمل الأمم المتحدة اثر احتضان منافسات كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 (28 يناير - 7 فبراير) في مدينة العيون الصحراوية المحتلة.

وأوضحت اللجنة في بيان تحصلت "وأج "على نسخة منه أنه "حرصا على تجنيب القارة الافريقية كل ما من شأنه أن يتسبب في تصدعها، تطالب اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية من الاتحاد الافريقي لكرة القدم تفادي كل فعل أو مناورة ذات جوهر سياسي من شأنه أن يعيق عمل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي أو يتعارض مع الميثاق الاولمبي".

وتعتبر الامم المتحدة مدينة العيون المحتلة التابعة لإقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اقليما غير مستقل يوجد تحت الاحتلال المغربي.

ويأتي رد فعل اللجنة الأولمبية الجزائرية بعد رد فعل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي أعلنت الجمعة الماضي أنها وجهت رسالة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "أعربت فيها عن تنديدها و اعتراضها" على قرار اقامة كاس افريقيا للأمم داخل القاعة 2020 في مدينة العيون.

كما هددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعدم المشاركة في "احتفالات الذكرى ال63 (8 فبراير المقبل) لإنشاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حالة تمت دعوتها على هامش تنظيم اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية الافريقية.

وأكدت اللجنة الأولمبية "أنه بعد قرار الكاف اقامة كان 2020 لكرة القدم داخل القاعة في مدينة العيون عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المدينة المحتلة في نظر القانون الدولي تطالب اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية وهي الهيئة التي تعمل في اطار احترام المبادئ المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي من كل الأطراف المعنية بتنظيم والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الى احترام هذه الأحكام".

واعتبرت الهيئة الاولمبية الجزائرية أن "الاتحاد الذي تتطلع اليه الشبيبة الافريقية والحركة الرياضية الافريقية لا يمكن أن تتكيف او تخضع الى اعمال تؤدي الى تصدع أو استياء الدول الافريقية المجتمعة تحت لواء الاتحاد الافريقي".

في هذا الصدد اعلنت جنوب افريقيا على لسان اتحاديتها لكرة القدم عن انسحاب فريقها الوطني من دورة كرة القدم داخل القاعة / كأس افريقيا 2020 المزمع تنظيمها بالعيون من 28 يناير الى 7 فبراير.

وأوضح بيان للاتحادية الجنوب افريقية ان "الهيئة الكروية قد قررت الانسحاب (...) لان المغرب يصر على تنظيم الدورة في العيون التي تقع في الصحراء الغربية المتنازع عليها" مضيفا "اننا واعون بإمكانية التعرض لغرامة يفرضها علينا الاتحاد الافريقي لكرة القدم و التبعات الاخرى التي قد تنجر عن قرارنا".